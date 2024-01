La finalització dels depòsits de tempestes que frenaran abocaments contaminants en l’Albufera es retarda al final de l’any

La situació de l’Albufera és un dels elements que més preocupa actualment els responsables polítics davant la falta de pluges que ha obligat a articular aportacions d’aigua extraordinàries per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, va anunciar fa poc que la Generalitat i el Govern han acordat treballar conjuntament per a establir un protocol d’emergència que garantisca l’aigua per a l’Albufera davant situacions excepcionals i crítiques com les viscudes aquesta tardor.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, es va comprometre a aconseguir que l’Albufera es convertisca en Reserva de la Biosfera com una de les fites dins de la capitalitat verda europea que deté la ciutat enguany.

Perquè tot això siga possible, hi ha una sèrie d’infraestructures fonamentals perquè millore la salut del llac, que arrosseguen problemes i retards des del moment en què van arrancar les obres, l’any 2010.

Es tracta dels set depòsits de tempestes que flanquegen el paratge i que executa l’empresa pública Aigües de les Conques Mediterrànies (Acuamed) amb una inversió de 60,5 milions d’euros.

La funció d’aquests tancs és evitar l’entrada d’aigües contaminades a l’Albufera, sobretot quan es produeixen pluges torrencials que acaben provocant que els sistemes de captació entren en càrrega. D’aquesta manera, l’aigua contaminada i retinguda en els depòsits es redirigirà després a la depuradora de Pinedo.

Fonts d’Acuamed han informat elDiario.es que “la previsió actual és que les obres del Col·lector Oest”, en què s’engloben els depòsits, “finalitzen el quart trimestre del 2024, posteriorment s’entregarien per a la posada en explotació”.

“El retard incorregut en l’execució de les obres ha sigut motivat per la necessària coordinació administrativa amb l’entitat que rebrà l’obra una vegada acabada i pels permisos requerits per a resoldre les interferències amb encreuaments amb altres infraestructures”, han explicat.