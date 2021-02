La Fiscalia Anticorrupció obri diligències per a investigar els comptes del PP en la Diputació d’Alacant

Els fiscals Felipe Briones i Pablo Romero es faran càrrec de la investigació dels comptes del Partit Popular en la Diputació d’Alacant. El ministeri fiscal ha obert diligències arran de les dues denúncies presentades per Compromís la setmana passada, que aporten indicis d’una presumpta malversació en els comptes del grup ‘popular’ en la institució provincial.

El portaveu de Compromís en la institució provincial, Gerard Fullana, va registrar dos escrits dirigits a la Fiscalia Anticorrupció referits a la comptabilitat del grup del PP i al traspàs entre el 2007 i el 2018 de 926.791 euros des del grup del PP als comptes del partit provincial. La coalició valencianista considera que els fets són constitutius dels presumptes delictes de malversació i falsedat documental.

La coalició insisteix que no han pogut accedir a la comptabilitat dels grups entre el 2007 i el 2015, malgrat les sol·licituds reiterades i de la queixa presentada davant el Síndic de Greuges, que va confirmar que la institució provincial “mai va sol·licitar cap comptabilitat” als grups en aqueix període.

En el segon escrit, Compromís denuncia el buidatge del compte del grup ‘popular’ en la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) coincidint amb l’eixida de José Joaquín Ripoll de la presidència de la Diputació d’Alacant, assetjat pel cas Brugal. El compte, segons els extractes bancaris publicats per elDiario.es, tenia un saldo de 65.011 euros, que va passar a ser de 31,99 euros després del cobrament de dos xecs en altres entitats bancàries.

Així doncs, el primer xec, per import de 48.429,36 euros, es va ingressar en l’oficina principal de Bankinter a Alacant. El segon, per import de 16.550,64 euros i amb numeració correlativa a l’anterior, es va ingressar en l’oficina del BBVA d’empreses en la rambla de Méndez Núñez, segons es desprén de la documentació en poder d’aquesta redacció. La dotació de 60.000 euros, reflectida en l’extracte bancari del compte de la CAM, estava destinada a sufragar les despeses del grup per a cada exercici.

“Com que no hi ha cap fiscalització referent a aquests fons públics per part de l’Administració (...) resulta forçós pensar que es poguera fer una actuació institucional, per import exactament coincident amb el romanent que obrava en els comptes del grup, tret dels 31,99 euros que costava tancar el compte”, diu la denúncia de Compromís.