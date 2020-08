El Govern valencià dubta de l'aplicació Radar Covid perquè pot distorsionar el seu protocol de rastreig i insinua que no la utilitzarà

Els tècnics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del Govern valencià i la pròpia consellera, Ana Barceló, dubten obertament que l'aplicació de rastreig del Ministeri de Sanitat, batejada com a Radar Covid. En concret, ha deixat caure la mateixa Barceló, el seu ús en la Comunitat Valenciana podria distorsionar el protocol de rastreig del seu departament. De manera vetlada, la consellera de Sanitat ha vingut a dir que en l'actualitat "detecten un 40% d'asimptomàtics", la qual cosa seria una prova de l'eficiència dels més de mil rastrejadors contractats per a l'estiu. A aquest personal, se sumaran 150 dels militars oferits per Pedro Sánchez aquesta setmana.

La titular de Sanitat ha argumentat que allí que estan fent altres comunitats autònomes amb l'aplicació Radar Covid són proves en territoris, províncies o espais per a comprovar el funcionament mentre que la Generalitat Valenciana encara estudia "no sols l'efectivitat sinó com repercutirà i quina incidència tindrà quan ja estem fent tasca de rastreig". "No és una qüestió ètica ni tècnica sinó d'eficàcia i de veure com pot completar alguna cosa que ja estem fent i que té la certesa i efectivitat demostrada, ja que estem detectant el 40% de les persones asimptomàtiques", ha argumentat la consellera.

Com a justificació, ha indicat que només el 30% de totes les persones que se sotmeten a PCR són positives, per la qual cosa volen veure la seua "efectivitat i com aqueixa aplicació repercutirà en les eines" de què disposa la Generalitat per a frenar l'expansió de la pandèmia. "No és una contestació al ministeri, que ha donat una data, però com és lògic, nosaltres marcarem el ritme dins del respecte institucional" entre administracions, ha conclòs.

Barceló ha assegurat, a més, que ha traslladat aquest dijous al Govern que aplicarà l'app Radar Covid "quan ho determinem i ho considerem" i ha afirmat, fins i tot, que la Comunitat Valenciana "pot no sumar-se". "La Generalitat decidirà en el seu moment com i quan s'implanta", ha dit de manera contundent.

En tot cas, ha indicat que no es tracta de "una contestació" al ministeri, que ha donat una data d'implantació, però ha posat l'accent que "com és lògic marcarem el ritme", encara que "dins del respecte institucional" entre administracions.

Barceló ha subratllat que ja ha explicat en "diverses ocasions" que en la Comunitat Valenciana s'està "estudiant" aqueixa aplicació i avaluant implantar-la i on es duu a terme. En aquesta línia, ha afirmat no compartir les declaracions de la Secretaria d'Estat en les quals deia que l'aplicació arribaria a territori valencià la setmana que ve i ha asseverat: "La Generalitat decidirà en el seu moment com i quan s'implanta".

En aquest context, ha posat l'accent que no es tracta d'una "qüestió de fiabilitat" sinó que és una eina que han d'estudiar. "El dia que puguem anunciar alguna cosa, ho traslladarem", ha precisat, i ha insistit que aqueixes declaracions de la Secretaria d'Estat són "alienes al ritme i decisions que la Comunitat puga adoptar quan ho considere oportú".

La titular de Sanitat ha afegit que desconeix si el Govern ha donat una data concreta però ha insistit que no s'ha adoptat en l'autonomia la decisió que l'app entre en funcionament la setmana vinent i pot no sumar-se a aqueixa data.

Preguntada per si hi ha arguments tècnics o ètics per a no fer-ho, ho ha negat. "Ètiques no. Per què en tindrem?", s'ha preguntat, ja que saben que es tracta d'una aplicació que "ha passat tots els controls i més quan és un projecte que ha liderat el Ministeri de Sanitat".