El Govern valencià injecta 10 milions per a finalitzar 189 habitatges socials en Sociópolis, el projecte fantasma de Blasco paralitzat en 2012

Amb una llista de 15.000 famílies que estan a l’espera d’optar a un habitatge amb alguna mena de protecció, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha iniciat un pla per a acabar edificis que van quedar a mig construir durant la crisi, principalment entre els anys 2010 i 2012.

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) està liderant aquesta iniciativa amb objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatge. Segons informa a elDiario.es la sotsdirectora de Gestió de l’entitat, Pura Peris, el primer gran objectiu que s’han fixat és la finalització de l’edifici central de Sociòpolis, la macrourbanització impulsada entre els anys 2003 i 2006 pel conseller d’Habitatge llavors Rafael Blasco (PP), condemnat a presó pel desviament de fons destinats a actuacions en països del Tercer Món (cas Cooperació).

Situat en el barri valencià de la Torre, el projecte preveia la construcció de 2.800 habitatges, 2.300 d’aquests de protecció oficial, dels quals finalment només se’n van construir uns 200. Fa dos anys, la Conselleria ja va executar els vials i les zones verdes previstos i, segons Peris, al llarg de l’any que ve està previst que es liciten i es reactiven les obres de l’edifici d’habitatges públics, l’esquelet dels quals fa huit anys que presideix la urbanització com un dels símbols de la crisi econòmica durant el Govern del PP.

Segons Peris, la finalització d’aquest edifici sumarà 189 habitatges al parc públic, la majoria dels quals en règim de lloguer i amb diferents graus de protecció amb l’objectiu que no es creuen guetos.

Però aquest no serà l’únic esquelet víctima de la crisi que s’acabarà per generar habitatge públic. Peris ha explicat que s’han remés cartes als 100 ajuntaments més grans de la Comunitat Valenciana perquè identifiquen tots els edificis que tenen paralitzats i a mig construir amb l’objectiu de donar-los una viabilitat.

“De les dades que ens remeten, s’observa que la major part de les infraestructures inacabades es van paralitzar en plena crisi econòmica i la paralització els va afectar en diferents estadis constructius, i hem rebut informes tècnics dels ajuntaments des d’infraestructures en què només hi ha la fonamentació fins a infraestructures a què tan sols els faltava obtindre certificació final i que han sigut objecte d’actes vandàlics i robatoris”, explica.

Així doncs, fins ara han rebut informació de 9 municipis amb un total de 38 edificis dels quals eixirien 800 habitatges. D’aquesta manera, EVHA estudiarà la situació de cada immoble per analitzar la fórmula més viable per a acabar-los.

“Queda molt per fer perquè, com que ha passat temps, caldria tindre en compte la vigència de les llicències o l’adequació dels projectes als codis tècnics. Però tenint en compte la necessitat d’habitatge, l’aprofitament d’allò que està iniciat ja, així com l’aflorament dels habitatges buits, permetria augmentar els parcs d’habitatge, que serien sostenibles i no depredadors de més territori amb construccions noves”, afirma Peris.