El Govern valencià posa la lupa sobre les plataformes digitals de comerç: multes de 22.000 euros a Amazon per “publicitat il·lícita”

La Conselleria d’Economia que dirigeix Rafa Climent ha posat la lupa sobre les campanyes de les grans plataformes digitals de comerç amb l’objectiu que se cenyisquen a la normativa autonòmica en matèria de consum a què ha de cenyir-se la resta del teixit comercial.

En aquest sentit, la Direcció General de Comerç ha sancionat la companyia per pràctiques comercials deslleials amb els consumidors durant els períodes comercials coneguts com a Black Friday i Cyber Monday de l’any passat, unes sancions que la mercantil ja ha abonat sense arribar a presentar al·legacions a l’última resolució. La multa ascendeix a 22.000 euros, 11.000 euros per cada període comercial, encara que amb l’abonament voluntari s’ha reduït en un 20%.

Segons les resolucions a què ha tingut accés elDiario.es, s’acorda “imposar a Amazon, com a responsable d’una infracció administrativa en matèria de consum, la sanció de 11.000 euros per l’ús de pràctiques comercials deslleials amb les persones consumidores i usuàries i la realització de publicitat il·lícita, infringint el que es disposa per les disposicions aplicables”.

Així doncs, segons els documents esmentats, els serveis territorials de Consum a Alacant van ser els que van analitzar l’evolució dels preus de diversos televisors de més de 50 polzades i de cafeteres d’ús individual. En concret, “s’imprimeixen les captures de pantalla, que s’uneixen a l’acta degudament diligenciades, i corresponen 46 pàgines a televisors i 18 a cafeteres; els productes estan ordenats de menys a més preu: es comproven 129 televisors i 100 cafeteres” en el Black Friday i “134 televisors i 112 cafeteres” en el Cyber Monday.

Mitjançant l’estudi es va arribar a la conclusió que “alguns preus que s’assenyalen com a habituals en el dia de l’oferta no són reals, segons es va observar en els dies previs”, de manera que el descompte real és molt menys gros del que es pretén fer creure al consumidor.

“Es fa l’efecte que es fa una rebaixa que no pot considerar-se real”, ja que el preu que en el Black Friday o el Cyber Monday es presenta com a habitual, “en tres casos era inferior 14 dies abans i 28 dies abans; i en tres casos més els productes no estaven a la venda 28 dies abans, i 14 dies abans tenien un preu inferior”.

Per exemple, “en l’últim producte s’ofereix (un televisor Philips 55OLED804/12 4K UHD) una rebaixa del 31,20%, però amb el preu real (1.327,69 euros), un preu de 1.099,99 suposa una rebaixa del 17,15%.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, va assenyalar fa poc amb relació a aquestes sancions, que l’empresa “realment va aplicar unes rebaixes que després no aplicaven i això és frau, sobretot de cara als consumidors”.

“Estem per a defensar els consumidors i aquesta mena d’accions no són raonables en segle XXI. Hem de ser transparents i vendre el que toca vendre amb el preu que correspon, a l’abast de la ciutadania sense enganyar”, va concloure el conseller.