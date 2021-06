L’Ajuntament de València rebaixa un 67% les llicències en tràmit respecte a l’època de Rita Barberá

Un grup de funcionaris adscrits als serveis responsables de la tramitació de llicències d’activitats i d’obres de l’Ajuntament de València considera “inacceptables” les declaracions de la portaveu del PP, María José Catalá, sobre l’equip de radiocirurgia donat per l’empresari Amancio Ortega a l’Hospital Clínic.

El grup popular municipal va presentar una moció d’urgència en el ple per impulsar els mecanismes necessaris per a la tramitació “exprés” de la llicència per a posar en funcionament l’equip per a tractar el càncer valorat en més de 3,5 milions d’euros. El Clínic, segons la portaveu del PP, té inutilitzada en el servei de radioteràpia any i mig la màquina donada per Amancio Ortega per falta de llicència municipal.

“Volem manifestar de manera contundent el nostre cansament sobre la seua intenció de desprestigiar els serveis responsables de la tramitació de llicències i el personal funcionari que el conformem, enganyant la ciutadania a qui servim, per fer la seua particular batalla política contra el govern municipal”, assenyala el col·lectiu de funcionaris.

Actualment, el nombre de llicències en tràmit és de 3.366, un 67% menys de les que hi havia amb el PP el 2015 (10.150 expedients en aquesta data). Quant als terminis de resolució en llicències d’obra nova, s’ha reduït el termini d’assignació de tècnic de nou mesos el 2015 a quatre el 2021.

En aquests moments, si la documentació del projecte fora correcta, podria obtindre’s una llicència en sis mesos. En el cas d’obres de rehabilitació, el termini d’assignació de tècnic s’ha reduït de 13 a nou mesos i en rehabilitació d’edificis protegits s’ha passat d’un any i mig a huit mesos en aquest mateix període.

“De tots els arguments, la majoria demagògics i amb falsedats interessades, que utilitza Catalá, l’únic amb què podem estar d’acord és amb la proposta d’ampliar la plantilla de personal funcionari d’aquests serveis clau per a l’economia de la ciutat de València”, afig el comunicat.