L’Any Joan Fuster presenta la imatge d’“un dels intel·lectuals valencians més influents”

“Un dels nostres pensadors més universals”. Així ha definit la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, l’assagista Joan Fuster (1922-1992), a qui la Generalitat Valenciana dedica aquest 2022 un any ple d’activitats, publicacions i exposicions. L’Any Joan Fuster ja té imatge corporativa. Encarregada al dissenyador Dani Nebot, la imatge pretén reflectir el vessant més internacional del pensador de Sueca.

“Dedicarem un any d’activitats i projectes en col·laboració amb institucions i entitats per donar a conéixer un dels intel·lectuals valencians més influents en la nostra manera de veure’ns i definir-nos, però també un dels nostres pensadors més universals”, ha declarat Tamarit durant la presentació de la imatge, juntament amb el dissenyador, la directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano i el comissari de l’Any Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón.

La secretària autonòmica de Cultura ha declarat que “encara hi ha molt de potencial de difusió, ja que Fuster no és un pensador aïllat, sinó que el seu punt de partida té unes arrels molt europeistes i durant la seua vida va mantindre una ferma connexió amb moviments i pensaments desenvolupats per tot Europa, que el fan ser també punt de referència internacional”. “Explorar el Fuster més universal és un dels camins més rellevants que es duran a terme durant l’any vinent”, ha anunciat Raquel Tamarit, que considera que la imatge concebuda pel dissenyador Dani Nebot “reflecteix aquest esperit de revisió de l’intel·lectual de Sueca”.

La directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano, ha afirmat que “la decisió de l’encàrrec del disseny de la marca identificativa no va suposar cap mena de dubte”. Es va decidir encarregar-lo a Dani Nebot, que ha creat una imatge molt potent, com ho va ser Joan Fuster”. “La frase que identifica l’efemèride i, que inclou Dani en la seua obra gràfica”, ha explicat Escribano, “és la que hauria expressat un dels grans amics de Joan Fuster, Vicent Ventura: “Cent de Fuster”.

Amb el lema Cent de Fuster. País, paisatge, paisanatge 1922-2022, el dissenyador valencià Dani Nebot ha creat la imatge commemorativa que servirà de paraigua identificador de totes les activitats que la Generalitat Valenciana coordinarà al voltant del reconeixement i la posada en valor del llegat de l’intel·lectual de Sueca.

El dissenyador ha explicat que ha centrat el procés de creació de la imatge de Fuster “en la cerca del traç rotund i esquemàtic que identificara, a primera vista, el gest més representatiu del pensador valencià”. Així doncs, el resultat és “una efígie que fixa el personatge i l’identifica socialment”. “Era important arribar a aquesta imatge icònica i sintetitzada en una línia única i connectada, que dibuixa l’univers d’una persona rellevant i universal, com les efígies que podem veure, per exemple, en les monedes des de temps immemorials”, ha explicat.

El comissari de l’Any Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón, ha posat l’accent en el fet “que la imatge serà sinònim de més eficàcia en la visibilitat de l’obra d’un dels escriptors de més rellevància en les lletres valencianes de la segona part del segle XX”. “Una obra”, afig Pérez Moragón, “que continua viva i així es comprovarà a través de publicacions, actes culturals, festius i acadèmics, exposicions i espectacles que estan dissenyant-se en aquests moments”.