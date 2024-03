L’UCO destapa una altra mossegada al cunyat de Rita Barberá en Azud: 2,2 milions d’euros de la planta de fems de València

El sumari del cas Azud ha aflorat una altra pretesa mossegada a l’advocat José María Corbín, cunyat de l’alcaldessa honorària de València, Rita Barberá. Si pel contracte municipal del sanejament, Acciona va pagar a Corbín 1,7 milions d’euros, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat que la unió temporal d’empreses (UTE) adjudicatària de l’execució i la gestió de la planta de fems Los Hornillos de Quart de Poblet va pagar 2,5 milions al lletrat, una part dels quals s’hauria abonat en efectiu.

Un informe de l’UCO, a què ha tingut accés elDiario.es, sosté que l’UTE Los Hornillos va pactar amb Corbín pagaments per una suma total de 2,2 milions. De la suma total, 450.000 euros es van pagar “en efectiu” i 1,8 milions es van vehicular a través de pretesos contractes d’assessoria jurídica. “Circumstàncies sorgides posteriorment, van fer que aquesta forma de pagament es veiera alterada” i Corbín facturara només 750.000 euros, cosa que indueix els investigadors a sospitar d’una “compensació en efectiu de la resta de l’import”.

Sobre els pagaments de 15.000 euros mensuals durant una dècada per la pretesa assessoria jurídica, l’informe recorda que no hi ha rastre dels informes que hauria elaborat el despatx de Corbín i destaca que el despatx Garrigues cobrava pel mateix a penes 1.000 euros al mes. És a dir, el despatx pràcticament desconegut del cunyat de Rita Barberá cobrava uns honoraris notablement superiors als d’un dels bufets més capdavanters d’Espanya.

La planta de fems, immersa en una altra investigació, va recaure en una UTE formada per les empreses Valora Servicios Medioambientales SA (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión SL i Corporación F. Turia SA, la consellera de la qual María Miguela Carpi era íntima amiga de Rita Barberá.

L’UCO té un correu electrònic del difunt empresari Rafael Naranjo (que va pagar comissions en el marc del cas Gürtel) a Felipe Almenar, president de Cyes Infraestructuras en què desglossa els pagaments a Corbín, incloent-hi els 450.000 euros en B.

Els agents de l’institut armat sospiten que es tractava del “pagament de comissions de naturalesa il·lícita”. A més destaquen que la decisió de pagar al cunyat de Rita Barberá hauria sigut presa pels “presidents de les diferents societats intervinents” (en referència a Taronger i Almenar i no als Carpi, que no van pagar mossegada).

Caixa de seguretat i “sumes importants” d’efectiu

L’informe al·ludeix al cobrament de “sumes importants de diners en efectiu” cobrades per Corbín de les empreses adjudicatàries en el marc de preteses comissions il·lícites. Poques setmanes després que l’UTE obtinguera la planta de fems, José María Corbín va contractar una caixa de seguretat en l’oficina de Bankia del carrer del Pintor Sorolla de València. En el contracte figuren com a autoritzades la seua dona, ja morta, i la seua filla Rita Corbín, advocada investigada en el cas Azud.

El cunyat de Rita Barberá va ingressar en efectiu en sis anys (entre el 2005 i el 2011) un total de 311.832 euros en 39 comptes (de dos comptes més no hi ha informació disponible “a causa de la seua antiguitat”). L’any que més va ingressar (168.542 euros) va ser el 2005, coincidint amb l’adjudicació a l’UTE Los Hornillos.

En dos dels comptes, compartits amb la seua difunta dona –germana de Rita Barberá i cap de gabinet a l’Ajuntament de València–, s’abonaven les despeses de contractes d’assegurances, educatius i de productes de finançament (40.863 euros en El Corte Inglés) o la cancel·lació de préstecs.

Les disposicions en efectiu, mitjançant cobrament de xecs per finestreta o targetes bancàries, van ascendir a 325.126 euros en una dècada (entre el 2005 i el 2015).

El xalet “de Rita Barberá”

L’UCO també ressenya els nombrosos pagaments en efectiu per obres en el xalet de la luxosa urbanització El Tosalet de Xàbia, adquirit originalment el 1994. Corbín va pagar a l’empresari Sebastián Gómez, amo d’una empresa de construcció, 172.000 euros “en efectiu d’origen desconegut”, destinats a faenes de reforma.

L’empresari va declarar com a testimoni davant la Guàrdia Civil i va emmarcar els pagaments d’aquella època en les “relacions basades en la confiança”, sense factures pel mig.

L’home també va afirmar que “és una cosa àmpliament coneguda que aquesta casa és la casa de Rita Barberá”, a pesar que Corbín figura com a titular, segons l’escriptura davant el notari Vicente Simó Santonja. En un albarà de l’empresa Aquastil SL pel que fa al xalet, la referència indica: “Rita Barberá” i “Tosalet”.

Premis de loteria de 420.000 euros

D’altra banda, Corbín també va guanyar dos premis de loteria en anys consecutius: 360.000 euros el 2006 i 60.000 euros el 2007 (només el segon es va reflectir en la informació tributària). No obstant això, l’UCO dubta de la sort de l’advocat investigat. El president de la falla que va vendre les paperetes premiades va afirmar que no l’havia vist ni en pintura.

A l’home també li va estranyar que una persona aliena a la falla, situada en un barri popular de València, adquirira 30 paperetes. “Considera que no hi ha cap faller que venga 30 paperetes a una mateixa persona aliena a la falla”, segons es llig en la seua declaració com a testimoni.

El president de la falla també va recordar que “persones vinculades a entitats bancàries” van oferir per les paperetes entre un 10 i un 15% més de l’import del premi.

Seguint el rastre de diners, l’anàlisi de la traçabilitat efectuat per l’UCO va revelar que els diners es van transferir a les seues tres filles (totes investigades en el cas Azud), mitjançant donacions, amb la finalitat d’adquirir immobles.

La Fiscalia Anticorrupció, segons un escrit que figura en el sumari, vincula béns “d’origen delictiu” de la família de Rita Barberá amb operatives “clàssiques” de blanqueig, entre les quals el cobrament de bitllets de loteria.