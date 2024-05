Les entitats LGTB+ abandonen els Gay Games per les polítiques del PP i Vox, encara que l'organització manté l'esdeveniment a València

La Fundació València Diversitat (FVD), juntament amb les seues entitats membres, Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar Lambda, Associació d’empreses i professionals per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Comunitat Valenciana (Avegal) i Club Esportiu LGTBI+ Dracs València (Dracs), van anunciar dilluns la seua retirada definitiva del projecte Gay Games València 2026.

Les entitats van explicar que aquesta decisió es pren “com a única resposta possible després del segrest de l’organització del projecte per part de l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, governats pel Partit Popular i Vox”.

Durant els últims quatre anys, “l’FVD i les seues organitzacions membres han treballat incansablement al costat de la Federació de Gay Games per a organitzar un esdeveniment inclusiu, divers i respectuós amb els valors i els drets de la comunitat LGTBIQ+ i altres col·lectius en risc d’exclusió”. No obstant això, “el canvi en el panorama polític arran de les eleccions del 2023 ha posat en perill aquesta principis fonamentals”, van explicar.

L’estructura original de gestió dels Gay Games 2026, liderada inicialment per les entitats LGTBIQ+, amb la col·laboració i el suport de les administracions valencianes, ha sigut substituïda per un comité organitzador creat expressament per l’actual govern de l’Ajuntament de València: “Legalment, aquesta nova estructura permet a l’Ajuntament mantindre un control ferri sobre qualsevol aspecte del torneig, sense obligar-se a tindre en compte l’opinió o el vot de la resta dels membres del comité. Això ha portat les entitats a témer que no es respectaran aspectes irrenunciables del projecte original, posant en risc la integritat de l’esdeveniment, motiu pel qual s’han vist obligades a abandonar el projecte de manera definitiva”.

A més, les entitats van destacar que “amb tan sols un terç del pes dels vots, però tota la responsabilitat en l’execució del projecte, si acceptaren l’estructura imposada des de l’Ajuntament governat per María José Catalá, les entitats LGTBIQ+ es veurien obligades a carregar amb les possibles conseqüències fiscals, penals i legals de les decisions preses pel PP i Vox”.

L’eixida del projecte per part de les entitats socials i de l’empresariat LGTBIQ+ implica que “hui dia cap organització LGTBIQ+ dona suport a aquest esdeveniment”. Si continuen avant amb els Gay Games 2026 a València, aquests es desenvoluparien sense el suport del col·lectiu, en el que suposaria “un gran descrèdit, no sols per a la competició en si mateixa, sinó també per a la seua entitat licitadora, la Federació de Gay Games”, van comentar.

“No resultaria ètic ni viable continuar avant amb uns Gay Games sense comptar amb el suport ni la participació del mateix col·lectiu, en un cas absurd de ‘Tot per al poble, però sense el poble’”, van assegurar des de l’FVD.

Aquesta decisió s’emmarca també dins de l’actual panorama social, “amb l’avanç de la ultradreta en bona part d’Europa i la proximitat de les pròximes eleccions europees, i com a resposta a les polítiques de retallada i atacs als drets LGTBIQ+ de l’actual govern del PP i Vox a la ciutat i a la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, les organitzacions van enumerar “la retirada de llibres infantils, pel·lícules i obres de teatre que aborden realitats LGTBIQ+, o la retallada en campanyes i serveis d’assistència a persones LGTBIQ+”, a què s’han unit recentment les “amenaces i atacs directes a entitats d’aquest col·lectiu”, com ara Lambda que, juntament amb Avegal, recentment denunciava l’intent per part de l’Ajuntament de controlar i polititzar la marxa de l’Orgull, com una maniobra de pinkwashing o blanqueig de les seues polítiques en contra del col·lectiu. D’aquesta manera, “Lambda i altres organitzacions també van censurar la usurpació de llocs en els consells consultius LGTBIQ+ i Trans de la Comunitat Valenciana per part de càrrecs polítics del PP, en contra dels seus propis estatuts, arribant-se al contrasentit de designar un alcalde d’aquest partit com a representant trans en el consell autonòmic”.

Per tots aquests motius, l’FVD, Lambda, Avegal i Dracs van assenyalar que la seua decisió de retirar-se definitivament de l’organització dels Gay Games València 2026 és una mesura “necessària i l’única responsable per a protegir el projecte original dels Gay Games València 2026, així com els drets i la dignitat de les persones i la comunitat *LGTBIQ+”.

Així ho van traslladar a la Federació de Gay Games, aclarint que “l’FVD no s’oposa als Gay Games 2026 en si mateixos, sinó a la seua celebració a la ciutat de València sota les condicions actuals”. De fet, l’FVD va voler refermar el seu suport ple a la possibilitat de traslladar l’esdeveniment “a qualsevol altra ciutat més respectuosa amb els drets LGTBIQ+, com podria ser Múnic, que en el seu moment ja es va presentar com a candidata i ha mostrat interés a acollir els jocs”.

En el cas que la Federació de Gay Games decidira finalment mantindre València com a seu dels Gay Games 2026, l’FVD va anunciar que “lamentablement” es veurà obligada a “oposar-se fermament al projecte i cridar al boicot de l’esdeveniment a escala local, nacional i internacional, tenint la certesa que comptarà amb la comprensió i el suport de múltiples entitats i organitzacions amigues, així com de la societat en general”.

Sobre aquest tema, des de l’Ajuntament de València van respectar la decisió dels col·lectius alhora que van recordar que l’organització correspon a la Federació Internacional dels Gay Games, la qual, de moment, manté València com a ciutat en què s’organitzen els Gay Games el 2026. A més, van lamentar la seua retirada del Comité Organitzador i la crida al boicot si se celebren els Gay Games.

La Federació manté la seua aposta per València

Després de l'anunci de les entitats *LGTBIQ+, la Federació Internacional dels Gay Games (FGG) va mantindre una reunió per a analitzar la situació. Després d'ella, es va emetre un comunicat oficial per mitjà del qual es reconeix la labor d'estos col·lectius, però es manté l'aposta per València com a seu de l'esdeveniment, al mateix temps que es desmentixen algunes de les seues afirmacions.

En concret, segons la Federació, “les entitats LGBTQ+ locals han afirmat que, segons la proposta d'acord, es veurien obligades a suportar les possibles conseqüències fiscals, penals i legals de les decisions preses per PP i VOX; això és incorrecte i no té fonament, enlloc del nostre acord es responsabilitza a les entitats locals de les decisions preses pel Govern local, i negociem activament l'establiment d'un nou comité de finances per a evitar tals conseqüències”.

El comunicat afig: “La FGG ha consultat diverses vegades amb les entitats LGBTQ+ locals i després ha negociat una estructura organitzativa justa i adequada, i garanties sobre el finançament i el funcionament de l'esdeveniment. Lamentablement estes negociacions no s'han considerat suficients per a les entitats *LGBTQ+ locals i per això han decidit retirar-se de l'organització dels Gay Games”.

Sobre les retallades i ingerències del PP i de Vox denunciats per les entitats valencianes, la Federació afirma que no pot validar ni comentar cap d'estos incidents, però es mostren “profundament conscients de la contínua erosió dels drets i el finançament LGBTQ+ que està ocorrent a tot el món, particularment com a resultat del creixent suport als governs de dreta”.

Malgrat tot, consideren que han de mantindre la seua aposta per València amb el següent argument: “Creiem que és essencial que la comunitat LGBTQ+ siga visible amb orgull a tot el món. La nostra visibilitat ressalta les lluites que enfrontem i llança llum sobre les necessitats de la nostra comunitat, especialment on manquem de drets i respecte. Volem que els Gay Games siguen un far de llum per a la comunitat LGBTQ+, un lloc on cada membre de la nostra comunitat puga trobar un espai segur i inclusiu per a ser autèntic, i això és encara més necessari en països o comunitats que manquen de LGBTQ+ drets. Com a comunitat tenim la responsabilitat de ser visibles davant l'adversitat”.

Per este motiu, van decidir continuar organitzant els Gay Games sense el suport d'estes quatre entitats LGBTQ+ locals: “Volem assegurar a tots els interessats que els Gay Games de València es desenvoluparan segons el que es preveu. Creiem fermament que València és la ciutat amfitriona ideal per als nostres jocs i confiem en la col·laboració contínua amb l'Ajuntament de València per a oferir un esdeveniment exitós i memorable”.

Crítiques de Compromís i el PSPV

La regidora de Compromís Lluïsa Notario va comentar que “és absolutament vergonyós i lamentable que València haja de celebrar els Gay Games sense la participació i la implicació de les entitats LGTBIQ+ de la ciutat i, per tant, d’esquena al col·lectiu; el govern de la senyora Catalá, en la seua obsessió per controlar i capitalitzar políticament tot allò relacionat amb la diversitat, s’ha quedat tot sol en l’organització dels Gay Games”.

Per a Notario, “el comunicat que hui llancen les entitats en què anuncien la seua retirada definitiva demostra que tenim un govern liderat per una alcaldessa que de manera interessada només utilitza la realitat LGTBI per a blanquejar la seua LGTBI-fòbia” i va afegir que “no ha entés que aquests jocs suposaven una bona oportunitat per a mostrar el compromís de la ciutat amb els drets i la igualtat de les persones LGTBIQ+ en el marc de l’esport, però, una vegada més, la senyora Català només veu aquest esdeveniment en termes econòmics”.

El regidor socialista Javier Mateo va denunciar que “els atacs reiterats del govern de Catalá a les entitats LGTBI, el seu intent d’invisibilitzar l’Orgull i l’afany per a apropiar-se del control dels Gay Games han provocat la portada del col·lectiu a continuar col·laborant en aquest esdeveniment esportiu internacional de la diversitat que València hauria d’acollir el 2026”.

Mateo va incidir en el fet que una de les característiques d’aquest esdeveniment era que havia de ser liderat pels col·lectius LGTBI a través d’un conveni amb l’Ajuntament i així es va treballar durant el govern progressista de la mà dels socialistes en la Regidoria d’Esports. “No obstant això, ara amb Catalá l’Ajuntament pretén organitzar un esdeveniment del col·lectiu LGTBI, però sense el col·lectiu LGTBI. Un contrasentit que no és més que un altre atac del govern de María José Catalá a les persones del col·lectiu”, va dir.