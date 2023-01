Les Magues de Gener prenen els carrers de València en una cavalcada embolicada en polèmica per la renúncia d'una participant

Sota el lema ‘Salvem el planeta’, diumenge 15 de gener de 2023 tornaran a desfilar pels carrers de València les Magues de Gener en una cavalcada laica que compleix la huitena edició, reconeguda com a tradició per part de l’Ajuntament de València i organitzada per la Societat Coral el Micalet.

Destinada a xiquets i xiquetes, aquesta expressió cívica i festiva per a celebrar el solstici d’hivern té l’origen l’any 1937, durant la República, amb la idea de distraure els xiquets dels horrors de la guerra. Enguany, les dones que encarnen el paper de les Magues són Maria Colomer (actriu, pedagoga teatral i directora) Àngela Escribano (formadora en prevenció de violència de gènere) i finalment Irina Yellow, poetessa i pedagoga; Juntes, simbolitzen tres conceptes universals: la llibertat, la igualtat i la fraternitat-sororitat.

La periodista i podcaster, Carmen Alonso, qui anava a encarnar a la maga fraternitat-sororitat, ha fet pública la seua renúncia a través de les seues xarxes socials uns dies abans de la desfilada.

Alonso ha afirmat que no vol “compartir espai” amb una persona que “incita a l'odi” contra les persones trans, en al·lusió a la formadora en prevenció de violència de gènere i presidenta de l'Escola de Pensament Feminista Amelia *Valcárcel, Ángela Escribano, qui serà la maga Igualtat.

“Han sigut unes setmanes de molta ansietat i he decidit ser fidel a mi mateixa. No puc representar a la 'maga Sororitat' tenint al costat a una companya que atempta contra els drets de les persones trans”, ha expressat, al mateix temps que ha assegurat que aquesta decisió és “complicada d'explicar” i que Twitter “tampoc és el lloc per a fer-lo”.

En aquest sentit, ha afirmat que ha sigut una “decisió voluntària”: “Ni lobby ni pressions ni merdes inventades”. “Ha sigut una decisió difícil, però no vull compartir espai amb una persona que utilitza les seues xarxes socials per a incitar a l'odi”, ha declarat.

La Societat Coral el Micale, sobre aquest tema, ha assegurat que des de sempre ha treballat per la llibertat i la igualtat entre les participants i ha evitat posicionar-se en la polèmica: “En anteriors edicions de les cavalcades s'ha mostrat aquesta línia de treball. Només fiquem com a condició per a ser maga, ser dona i parlar valencià. Aquestes són les dues úniques condicions. Nosaltres no volíem donar-li més importància des del *Micalet, en primer lloc, perquè és un tema molt rellevant dins del moviment feminista i una festa infantil no és l'espai adequat per a discutir-lo, i en segon per a respectar la vida privada de les dones que han sigut Magues de Gener”.

El fons de la qüestió té a veure amb el rebuig explícit d'Escribano fet públic en les seues xarxes socials amb alguns aspectes de la llei trans aprovada el mes de desembre passat, alineant-se amb la postura de la vicepresidenta socialista Carmen Calvo, qui considera que la normativa pot ser perjudicial per a les dones en alguns casos.

La regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Luisa Notario, de Compromís, va mostrar en xarxes el seu suport a Alonso i també va anunciar que no assistiria a la cavalcada: “Soc una defensora de la celebració de les magues de gener però com a activista LGTBI he pres la decisió de no assistir pels discursos d'odi contra les persones trans de la representant de la igualtat. El meu suport a Carmen Alonso per la seua coherència”, va dir en Twitter.

Recorregut i horari

El recorregut d’aquesta festa, ja amb la denominació de tradició per part de l’Ajuntament de València, serà l’habitual: eixirà del Parterre a les 11.30, pels carrers de la Pau i Sant Vicent, fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament. Allí, actuaran les muixerangues i des del balcó, Pau Alabajos. Seguidament les magues transmetran els seus missatges.

A més de les Magues, participaran en la cavalcada grups de dolçaina i tabal, de dansa, batucades, muixerangues, gegants i cabuts, grups d’animació, professionals del circ, associacions culturals, institucions, plataformes ciutadanes, formacions musicals. Tot un conjunt de persones voluntàries que s’han coordinat per portar alegria als xiquets i xiquetes dels carrers de València.