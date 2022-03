El liquidador condemnat per haver buidat Marsans torna al banc dels acusats: “Hisenda era llei per a mi”

L’empresari Ángel de Cabo, condemnat per l’Audiència Nacional a cinc anys de presó per haver despatrimonialitzat Marsans, torna al banc dels acusats. Aquesta vegada, la Fiscalia demana una pena de tres anys i 11 mesos de presó pels presumptes delictes contra la Hisenda Pública en grau de temptativa i delicte continuat de falsedat en document mercantil. Es tracta de la segona causa pendent amb la justícia de l’empresari després que l’Audiència Provincial de Castelló, tal com va informar elDiario.es, anul·lara la seua absolució per haver defraudat a Hisenda amb la mercantil Belqueba SA, dedicada a la promoció immobiliària.

En el judici davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València també s’asseuen en el banc dels acusats Fernando Juan Lavernia, José Vicente Semper i Iván Losada, aquest últim també pendent de la causa a Castelló. Losada ja va ser condemnat a un any de presó per l’Audiència Nacional per un delicte continuat d’apropiació indeguda dels diners dels clients de Marsans.

La Fiscalia acusa els empresaris d’usar una firma amb domicili social en la localitat de Riba-roja de Túria com una societat instrumental per a “canalitzar el buidament patrimonial” d’altres mercantils, “simulant operacions de compravenda d’immobles”, a fi d’obtindre devolucions indegudes d’IVA entre els exercicis fiscals del 2009 i el 2012.

La societat, assegura el ministeri públic, va presentar liquidacions d’IVA a tornar corresponents als exercicis compresos entre el 2009 i el 2012. El 2013 va sol·licitar una devolució de 141.197 euros que no va ser atesa per l’Agència Tributària, pel fet de considerar que l’IVA meritat era fictici i s’havia generat de manera indeguda amb operacions simulades.

El ministeri fiscal també reclama als acusats una multa de 70.598 euros i que perden la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques i el dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un any i mig.

Ángel de Cabo ha relatat que va adquirir el 2008 un conglomerat de més de 100 empreses i ha explicat la mecànica que usava quan una constructora entrava en crisi: “Gestionàvem amb els proveïdors i els clients per arribar a un acord, feien reformes i gestionaven immobles”. De Cabo ha afirmat que es requerien els seus serveis a tot Espanya i que, en la majoria dels casos, “subcontractava tots els serveis” a “cinc o sis empreses del seu grup” perquè, “quan una empresa no té crèdit, no pot acabar les faenes”.

“Pànic a les factures falses”

Preguntat per què no coincidien els imports i conceptes de les obres subcontractades, ha dit que ho desconeix, però ha assegurat que quan “s’entra en una obra no se sap com s’acaba, hi ha modificacions”, segons la seua declaració recollida per Europa Press.

“Jo puc gestionar una empresa, portar les factures no”, ha afegit l’empresari, que ha descarregat la responsabilitat de les declaracions d’IVA en el despatx que s’ocupava de la comptabilitat. “Fins que vaig entrar a la presó estava al dia amb l’Agència Tributària, era llei per a mi”, ha declarat el liquidador de Marsans.

De Cabo ha afirmat que totes les factures estaven anotades “segur” en els llibres de registre –assegura haver arribat a tindre fins a 45 llibres– i, preguntat per si aquestes factures estaven incloses en la declaració de l’IVA– ha assenyalat que no recorda el procediment. “Jo tenia pànic a les factures falses, les engrapava fins en 17 fulls, però en el registre s’ho van emportar tot”, ha postil·lat.

També ha negat haver pactat amb ningú transferir quotes de l’IVA per cobrar-les després i tampoc tindre coneixement d’una sol·licitud d’una devolució de 141.197 euros el 2013 –que no va ser atesa per l’Agència Tributària per considerar que l’IVA meritat era fictici i generat de manera indeguda amb operacions simulades– ja que ha recordat que al desembre del 2012 va entrar a la presó.