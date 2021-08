‘Lluita biològica’ contra plagues del camp valencià com el cotonet, la xilel·la o la mosca de la fruita

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica transformarà la bioplanta de Caudete de las Fuentes en un centre valencià referent en lluita biològica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és tenir un centre integral dedicat a la lluita biològica de les plagues que afecten el camp valencià com el cotonet, la mosca de la fruita o la xilel·la (Xylella fastidiosa).

La consellera Mireia Mollà destaca la necessitat d’aquesta mena de mètodes per a fer costat als agricultors i conjugar l’eficàcia en la lluita contra les plagues amb les exigències que ja avancen les estratègies europees. “Fer un pas avant requereix redoblar l’aposta per la investigació i la innovació que ens col·loque en l’avantguarda”.

La presentació del projecte d’ampliació i reforma és un dels compromisos adquirits per la Conselleria en el Seminari d’Estiu passat per als pròxims 6 mesos. La Conselleria, juntament amb l’IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries) i les universitats, impulsa investigacions pioneres contra les plagues com les feromones de destrucció i mort, l’esterilització de mascles o la detecció d’enemics naturals (parasitoides, depredadors o patògens) capaços de frenar l’expansió de la plaga.

El Ministeri d’Agricultura ha destinat a la Comunitat Valenciana 6 milions d’euros, la dotació més gran de totes les comunitats autònomes, per finançar programes de lluita contra les plagues.

Mollà assenyala que aquest repartiment territorial “és un reconeixement a l’esforç i al treball que venen desenvolupant el territori, les entitats agràries, les universitats i l’Administració per trobar fórmules reeixides i obrir noves línies d’investigació”.

Actualment, la bioplanta de Caudete de las Fuentes, que acull el projecte d’insecte estèril (TIE), és la segona més gran del món en el desenvolupament d’aquesta tècnica contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Únic a Europa, el projecte TIE de la Comunitat Valenciana és un dels més importants a escala internacional.

El pla preliminar de la Conselleria preveu disposar d’equips de producció d’energia renovable i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de la bioplanta. D’aquesta manera, es disminueix el màxim possible el consum de combustibles fòssils i altres fonts d’energia no respectuoses amb el medi ambient.