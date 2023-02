Ximo Puig afirma que el seu Govern ja prepara un recurs contra el decret del transvasament Tajo-Segura

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmat aquest divendres que plantejarà un recurs judicial en el contenciós administratiu contra el decret del transvasament Tajo-Segura, tal com ja va avançar en la sessió de control del Parlament Valencià el passat 25 de gener.

Puig ha confirmat en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER que s'ha emés a Alacant que “l'Advocacia de la Generalitat ja està estudiant el text que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a comprovar si hi ha hagut canvis respecte al que es va aprovar en el consell de ministres, i per descomptat que tots els articles que es consideren lesius per a la Comunitat Valenciana i, en concret, per a la província d'Alacant seran recorreguts”.

La publicació del decret en el BOE és una condició necessària perquè qualsevol decisió del Govern puga ser recorreguda en els tribunals.

Com va informar elDiario.es, el text aprovat per part del Consell de Ministres que regula el transvasament manté la retallada d'aigua escalonat, encara que amb matisos, la qual cosa va portar a Puig a anunciar que la Generalitat subvencionarà l'aigua dessalada per a compensar la retallada. El Consell finançarà el preu de l'aigua als regants amb 10 cèntims per metre cúbic, deixant el preu en 24 cèntims en lloc dels 34 que marca el Govern.

El decret inclou un cabal ecològic (cabal mínim per a poder transvasar aigua) de 7 metres cúbics per segon en 2023, de 8 metres cúbics en 2026 i de 8,65 metres cúbics per segon en 2027, la qual cosa en implica que en el pitjor dels escenaris la reducció màxima d'aigua que es pot transvasar estarà entre 70 i 110 hectòmetres cúbics, que es compensaran amb inversions per a aconseguir disposar de recursos addicionals amb aigua dessalada, reutilitzada i amb l'eficiència del regadiu.