La Mesa de les Corts fa marxa enrere i accepta la proposta de Compromís sobre el finançament de Vox

La Mesa de les Corts Valencianes rectifica i admet a tràmit la proposta presentada per Compromís sobre les sospites en el finançament de Vox. L’òrgan de govern presidit per la ultradreta amb el suport de la dreta ha comunicat al grup parlamentari valencianista que finalment decideix continuar la tramitació reglamentària prevista d’una proposició no de llei per a intensificar els controls en els partits i les fundacions.

L’òrgan va reclamar a la diputada de Compromís Isaura Navarro que reformulara la iniciativa, perquè contenia expressions contràries al decor i que podrien resultar ofensives. La PNL instava les Corts a debatre “la necessitat d’adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de finançament de partits polítics i les fundacions vinculades”, al·ludint a la formació d’ultradreta. A més, vinculava aquestes informacions al finançament il·legal del PP: “Com és públic i notori, cap d’aquestes normes ha impedit que el 2018 el PP fora condemnat com a partit per haver participat a títol lucratiu de la trama Gürtel”, assegura la proposta.

La iniciativa es va presentar coincidint amb la dimissió del gerent de la fundació que presideix Santiago Abascal i les consideracions del Tribunal de Comptes, que adverteix d’irregularitats en el finançament del partit d’ultradreta, que ha traspassat quasi set milions d’euros a la seua fàbrica d’idees en quatre anys. “El partit d’ultradreta Vox ha hagut de cessar el seu gerent després que es fera públic l’informe del Tribunal de Comptes en què s’han detectat diverses irregularitats, i s’han donat a conéixer els pagaments multimilionaris que es xifren al voltant de 7 milions d’euros en els quatre últims anys, fets a la Fundació Disenso, que actua com a fàbrica d’idees de Vox”, va denunciar la parlamentària valencianista.

Després de la sol·licitud de rectificació, la parlamentària va demanar que li indicaren quines expressions consideraven ofensives. Uns dies després, Vox va registrar una PNL per a expulsar els immigrants irregulars d’Espanya, carregada de contingut que els vinculava a la delinqüència i demanava suprimir la col·laboració amb altres països. La representant del PSPV en la Mesa, Gabriela Bravo, va demanar que s’eliminaren les connotacions xenòfobes i la majoria conservadora de la Cambra va al·ludir a la llibertat d’expressió del partit per a registrar les iniciatives. Ara, després d’exhibir aquesta contradicció, la Mesa admet a tràmit la proposta de Compromís.