El metro i el tramvia de València funcionaran les 24 hores aquestes Falles del 15 al 20 de març

El transport públic serà l’opció més nombrosa per a moure’s aquestes Falles. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va anunciar dimecres que Metrovalència oferirà servei ininterromput de metro i tramvia del 15 de març a la matinada del dia 20, una vegada finalitzada la tradicional cremà, amb motiu de la celebració de les Falles.

El conseller va fer aquest anunci després de mantindre una reunió amb la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, María Pérez, la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, i el director gerent de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV). En aquesta trobada va destacar l’“esforç tan important que suposa oferir aquest dispositiu humà i tècnic per fer front a les necessitats de les persones usuàries durant les Falles 2022”.

“La Generalitat reforçarà el transport públic els dies grans de les Falles oferint 120 hores de servei continuat i ajustat a la programació de les festes en les principals destinacions de la xarxa, recuperant el servei habitual de les Falles anteriors al COVID-19 i, al seu torn, mantenint els protocols i les recomanacions sociosanitàries actuals”, va explicar Arcadi España.

“Estem donant resposta a l’increment de mobilitat que ja s’ha començat a registrar en Metrovalència en els últims dies i que esperem que continue en augment en els pròxims dies. Durant el mes de març, s’ha incrementat de manera significativa el nombre de viatgers i viatgeres i comença a notar-se la recuperació després de la pandèmia”, va assenyalar el conseller.

Al seu torn, va indicar que “en els primers dies del mes, el metro i el tramvia han transportat al voltant de 200.000 viatgers i viatgeres diaris i ahir, coincidint amb la manifestació del 8 de Març, el nombre de desplaçaments va arribar a 226.000”.

A més, els dos caps de setmana de març previs als dies principals de les Falles s’han previst reforços al migdia per les mascletades, que també s’oferiran durant els dies principals de les festes, a més de la prolongació a les nits, prenent com a referència el servei nocturn previ a la pandèmia.

Atenció i seguretat

El conseller va destacar que “FGV també reforça l’atenció als viatgers i viatgeres per generar tranquil·litat, confiança i garantir que es complisquen totes les mesures i les recomanacions sanitàries a l’hora d’utilitzar el transport públic”.

L’ús de la màscara és obligatori a l’interior i l’exterior de les instal·lacions, així com en trens i tramvies; es mantenen els dispensadors de gel hidroalcohòlic; i es recorda que està prohibit accedir amb globus, material pirotècnic i en determinats moments i trams de la xarxa subterrània amb bicicletes.

La gran quantitat de desplaçaments d’usuaris i usuàries habituals i turistes que es produeixen durant les Falles fa necessari un increment del personal que els atén. En aquest sentit, FGV incorporarà del 10 al 20 de març 48 agents d’estacions de les seues borses de treball per ajudar la plantilla habitual de treballadors de l’empresa pública.

Aquests treballadors i treballadores se sumen als 32 incorporats al gener amb motiu de la pandèmia i per a informar sobre la integració tarifària. A més, també es reforçarà el nombre de vigilants de seguretat i s’ha programat un pla ampli per a fer front a les necessitats de neteja i manteniment dels dies festius.

Desplaçaments més econòmics

Com a novetat enguany, el conseller va explicar que “la Generalitat afig als serveis especials, per primera vegada, els nous títols de transport Suma, amb els quals pots viatjar en Metrovalència, MetroBus, EMT i Renfe-Rodalia amb el mateix preu i una sola targeta”.

El conseller Arcadi España ha assenyalat que “l’ús dels títols Suma ha anat creixent en els últims mesos, senyal que els usuaris i les usuàries van descobrint els avantatges de les noves zones i tarifes que ha posat en marxa la Generalitat”.

En concret, el percentatge d’utilització va variar des del 16% del dilluns 31 de gener, quan els títols es van posar en marxa, al 34% del dilluns d’aquesta setmana, 7 de març, respecte d’un total de 524.000 desplaçaments mitjans diaris. És a dir, 1 de cada 3 viatgers en transport públic ja viatgen amb títols Suma.

Les noves tarifes són Suma 10, de 8 euros per a una zona, davant dels 9 euros anteriors i 15,50 euros; 12 euros per a dues zones, que ha substituït els de 20,90 euros i 26,90 euros, i 20 euros per a l’Aeroport davant dels 26,90 d’abans.

A més del benefici econòmic consegüent, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dues.

Detalls del servei

En Falles cal tindre en compte que, per motius de seguretat, les estacions de Xàtiva i Colom romandran tancades de 12.30 a 14.30 h el 16, 17, 18 i 19 de març. Es recomana aquests dies i a aquestes hores que s’utilitzen les instal·lacions d’Àngel Guimerà, Plaça d’Espanya, Albereda i Bailén, segons els orígens dels viatges.

Al seu torn, durant les nits, l’estació d’Albereda es tancarà al públic dues hores abans de l’inici dels castells de focs artificials els dies 16, 17 i 18 de març i es mantindrà sense servei fins un temps després que acabe el castell. Els viatgers que vulguen desplaçar-se fins a l’Albereda en aquesta franja horària podran baixar en les estacions immediates de Facultats o Colom.