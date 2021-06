Mil efectius i 89 milions d’euros per a controlar els incendis en l’estiu de la recuperació del turisme valencià

El Govern valencià incrementarà els efectius i el pressupost per a la prevenció i l’extinció dels incendis forestals en la campanya estival. Després d’un any de mínims històrics en els registres d’incidents en les muntanyes –el 2020 es van declarar 252 incendis forestals que van afectar unes 700 hectàrees, la xifra més baixa des del 1986–, el Consell hi destinarà 89 milions d’euros per mantindre el llistó baix.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat dimarts el Pla de lluita contra incendis forestals que preveu un increment del pressupost d’un 10% respecte de l’any passat. Dels 89 milions que aporta la Generalitat, 50 seran per a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE), 15 per a mitjans aeris i prop de 24 a aportacions als tres consorcis de Bombers de la Comunitat Valenciana. Part dels 50 milions es destinaran a millorar les bases de bombers, el transport i sistemes d’informació i comunicació i per a la renovació d’uniformes i nous equips de protecció adaptats a les diferents emergències.

L’estiu de la pandèmia “va ser l’any amb menys nombre d’incendis registrats des del 1986, fins i tot són xifres que rebaixen les registrades l’any anterior en què es van produir 273 sinistres en els quals van cremar 969 hectàrees”, va expressar Bravo.

Al gener, la consellera de Medi Ambient, Mireia Mollà, va apuntar durant el balanç d’incendis que un 37,7% dels incendis per causes humanes es van iniciar de manera intencionada, mentre que un 22,2% van tindre l’origen en negligències en l’ús del foc i un 6,3% en accidents. Del 6% dels incendis es desconeixen les causes o estan encara en fase d’investigació per a determinar-les. A més, un 23,4% dels focs es van iniciar per causes naturals a causa de descàrregues elèctriques atmosfèriques (llamps) associades a fenòmens tempestuosos.

Fins al 40% de la massa forestal a la Comunitat Valenciana corre el risc de cremar de manera greu, una dada a tindre en compte en les previsions de reforç. El dispositiu està integrat per 56 unitats de bombers forestals de la Generalitat (280 bombers i bomberes), 45 autobombes, 9 helicòpters (2 de coordinació i 7 d’extinció), 9 avions (7 de càrrega en terra i 2 amfibis). S’hi sumen els mitjans de prevenció de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica i els efectius dels tres consorcis provincials de bombers, les brigades de la Diputació de València, personal de l’UME, Guàrdia Civil i policies locals dels diferents ajuntaments, així com la Policia de la Generalitat.