Negociació amb Tesla: El Govern valencià crida a la prudència i insisteix en la confidencialitat perquè arribe “a bon port”

El Govern valencià va fer una crida a la prudència dijous pel que fa a la possibilitat que Tesla puga instal·lar una fàbrica de vehicles a València amb una inversió que estaria al voltant de 4.500 milions d’euros, tal com va revelar dijous elDiario.es.

Sobre aquest tema, fonts autonòmiques van recordar que, “com ja va anunciar en el seu moment el president de la Generalitat, Ximo Puig, el Govern valencià manté obertes negociacions en aquests moments amb una desena de multinacionals per a atraure 24.000 milions d’inversió a la Comunitat Valenciana en diferents sectors econòmics estratègics i de futur”.

Totes aquestes negociacions, com ja es va comentar, “estan subjectes a criteris estrictes de confidencialitat per a garantir que les diferents operacions puguen arribar a bon port al més prompte possible, com és desig d’aquest Consell”.

En un comunicat, la Generalitat va negar que hi haja “un acord tancat amb la multinacional Tesla” –vinculada al sector de l’automòbil elèctric– i va evitar confirmar les diferents informacions que van sorgir a propòsit de la notícia avançada per aquest diari en aquesta direcció sobre les possibles inversions de la multinacional americana en terres valencianes.

“La voluntat d’aquest govern, com no podia ser d’una altra manera, és continuar treballant mentre dure el seu mandat actual per garantir que totes aquestes gestions puguen culminar al llarg dels pròxims mesos sempre en benefici del progrés i la prosperitat del poble valencià, que és el nostre únic objectiu”, va insistir el Consell.

En una entrevista en Al Rojo Vivo de la Sexta, el president del Govern valencià en funcions, Ximo Puig, va dir que negocien amb “unes deu empreses molt potents que han vist que la Comunitat Valenciana és un pol de mobilitat sostenible on és atractiu invertir”, encara que va rebutjar donar noms concrets.

Puig va dir que alguns d’aquests contractes “avançaran en les pròximes setmanes de manera decisiva” mentre que alguns estan “més en l’aire” i altres “en l’àmbit de la possibilitat”. Igualment, va comentar que ell farà “tot el que estiga a la seua mà” pel futur de la Comunitat Valenciana i va desitjar: “Tant de bo en el pròxim govern algunes iniciatives que hem començat acaben sent realitat”.

Si es concreta la inversió de Tesla a València, es tramitaria com un projecte territorial estratègic que permet agilitzar els terminis, tal com es va fer amb la gigafactoria de bateries de Volkswagen i la valenciana seria la segona fàbrica de la multinacional d’Elon Musk a Europa, després de la que ja es va obrir en el seu moment a Berlín amb una inversió de 5.000 milions d’euros.

La notícia ha saltat pocs dies abans de posar-se en marxa la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), que compta amb una dotació pressupostària de 1.475 milions d’euros i que busca impulsar tota la cadena de valor del vehicle elèctric, amb una línia específica per a la fabricació de bateries.