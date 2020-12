Ni 'Nit de cap d'any' ni 'Tardevieja': la Generalitat prohibeix en l'últim moment les celebracions per a acomiadar 2020

La Conselleria de Sanitat Universal ha prohibit aquest dimecres les actuacions de discjòqueis en establiments d'hostaleria, restauració i oci nocturn, una mesura que entra en vigor a partir de la seua publicació aquest dimecres, 30 de desembre, i fins al 15 de gener de 2021. Per tant, afectarà les reunions i serveis que es presten durant Nit de cap d'any.

La nova mesura es produeix després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haja advertit aquest dimecres, un dia abans de la celebració de cap d'any, que hi haurà "actuacions contundents" contra festes que no respecten les restriccions existents i haja remarcat: "No hi ha Nit de cap d'any ni Tardevieja". Precisament aquest dimecres, la Comunitat Valenciana ha registrat 70 morts amb coronavirus, la seua xifra més alta des de l'inici de la pandèmia, i ha registrat 2.715 nous casos.

En aquest context, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat, en una edició extraordinària, una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal per la qual es modifica el paràgraf final del punt 9.3 de la resolució de 5 de desembre d'aquest mateix departament.

La nova resolució afig a aquest apartat la prohibició de les actuacions de "discjòqueis, discjòqueis, locutors i/o similars". El paràgraf queda redactat de la següent forma: "Se suspén l'activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke, bars de copes i pubs, amb i sense actuacions musicals en directe. I se suspén també la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant en els establiments de restauració i hostaleria. Tampoc es permeten les actuacions de discjòqueis, discjòqueis, locutors i/o similars".

Cal recordar que una resolució posterior a la modificada permet des del passat 9 de desembre que els locals d'oci nocturn puguen obrir per a realitzar activitats de restauració i hostaleria compatibles amb la seua llicència o autorització. Així mateix, es recorda que l'incompliment de les normes comporta actuacions en l'àmbit administratiu amb multes de fins a 60.000 euros i acumulatives de fins a 600.000 euros, "podent-se incórrer en responsabilitats de caràcter penal, atés que està en joc la salut pública i la vida dels valencians i valencianes".

La resolució entra en vigor des de la seua publicació en el DOGV, aquest dimecres, i mantindrà la mateixa vigència que la Resolució de 5 de desembre de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, és a dir, fins a les 23.59 hores del 15 de gener de 2021.

Reunió de Bravo amb el sector

En línia amb la nova resolució de Sanitat, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, s'ha reunit aquest dimecres amb el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria de València, Manuel Espinar, i el president de FOTUR, Víctor Pérez per a demanar al sector que s'extremen les mesures de control amb motiu de les celebracions de cap d'any en els establiments d'oci i hostaleria. En la trobada també han participat els secretaris autonòmics de Turimo, Francesc Colomer, i Seguretat i Emergències, José María Ángel.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, Bravo ha traslladat als representants del sector la preocupació de la Generalitat per alguns anuncis d'establiments d'oci en els quals s'informa de la celebració de festes de Nit de cap d'any en horari diürn, amb la presència de discjòqueis, i en les quals "queda en dubte la garantia que es puguen respectar les mesures anticovid decretades per la Conselleria de Sanitat en les últimes setmanes".

Col·laboració d'ajuntaments i Delegació

Així mateix, en la resolució publicada aquest dimecres, la Conselleria de Sanitat sol·licita la col·laboració de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i els ajuntaments, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al compliment de la nova mesura.

De fet, al final de la reunió amb els representants del sector d'oci i l'hostaleria, la consellera de Justícia ha remés un comunicat als consistoris valencians que també s'ha fet arribar a les diferents associacions de l'oci i l'hostaleria de la Comunitat davant les imminents celebracions de Nit de cap d'any.

En el document es demana la col·laboració a tots els ajuntaments perquè des d'aquest dimecres 30 de desembre informen els responsables dels locals d'oci i establiments de restauració dels seus municipis de l'obligació del compliment de les mesures acordades per l'autoritat sanitària per a l'exercici de la seua activitat.