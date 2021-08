Un ocell vulnerable, el corriol camanegre, torna a criar a les platges valencianes gràcies a ecologistes voluntaris

Tres pollets de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una espècie d’ocell amenaçat a la Comunitat Valenciana, han aconseguit sobreviure després d’unes quantes temporades infructuoses, gràcies a un voluntariat impulsat per Acció Ecologista-Agró, Ambiens i la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO). El lloc ha sigut la platja de la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell en el marc del conveni del Tancat de la Pipa signat amb l’Ajuntament de València.

Acció Ecologista-Agró explica que aquest èxit s’ha produït després que entre el 2018 i el 2020 el corriol fera 19 nius en la mateixa platja, però cap pollet va aconseguir sobreviure. Els principals enemics d’aquest ocell menut són la depredació d’altres espècies i, especialment, les molèsties ocasionades per persones i mascotes. Així doncs, per aconseguir que la reproducció del corriol camanegre fora viable, s’ha impulsat una campanya de conscienciació, vigilància i informació mediambiental protagonitzada durant els caps de setmana de juny, juliol i agost per unes vint persones voluntàries dels diferents col·lectius.

Aquesta campanya va arrancar el dissabte 12 de juny, en què es va fer la jornada de formació d’aquest programa mediambiental per a posar en valor la platja de la Marjal de Rafalell i Vistabella com a ecosistema litoral i llar del corriol camanegre. Des d’aquell dia i fins al diumenge 1 d’agost, les persones voluntàries d’aquesta campanya, que ha comptat amb el suport dels ajuntaments de València i Massamagrell, s’han presentat en aquesta platja cada dissabte i diumenge al matí.

La seua tasca, a més de vigilar els nius, ha consistit a conscienciar veïns i turistes de la importància de la seua conservació i informar de la normativa sobre això. D’aquesta manera han recordat als usuaris d’aquesta platja que està prohibida als gossos i que, en tot cas, els portaren nugats per evitar molèsties als pollets, que són molt sensibles a les interaccions amb mascotes.

En total, aquesta temporada de cria s’han localitzat dos nius de corriol, amb tres ous cadascun, en les dunes de Rafalell i Vistabella. En el primer, situat en la zona sud d’aquesta platja i dins del perímetre de protecció dunar, van sobreviure dos pollets. I en el segon, descobert en la zona central per les persones voluntàries d’aquesta campanya, n’ha tirat avant un. Aquest segon niu estava fora del perímetre protegit, amb estaques i cordes, del sistema dunar, per la qual cosa els voluntaris van ampliar la zona delimitada per augmentar les probabilitats de supervivència dels ous, dels quals un va aconseguir nàixer.

Acció Ecologista-Agró ha destacat la importància de la gestió de la biodiversitat d’aquesta platja per part dels ajuntaments de València i Massamagrell. No obstant això, les persones voluntàries han detectat actuacions per a millorar la gestió d’aquest racó del litoral amb vista a la temporada de cria 2022 del corriol camanegre, com per exemple ampliar el perímetre de protecció de les dunes, millorar la cartelleria, augmentar la vigilància i promoure més campanyes de conscienciació ambiental.