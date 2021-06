Ofensiva de Compromís contra l’ampliació del port de València: busos retolats, repartiment de díptics i un gran acte públic

Compromís va iniciar dimarts una ofensiva contra la polèmica ampliació del port de València que inclourà diverses accions. La primera ha consistit a retolar diferents autobusos de la xarxa de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) amb el lema ‘Respirar, l’Albufera, les Platges, Importen’, amb l’objectiu de visibilitzar el valor imprescindible que té el Parc Natural de l’Albufera, les platges i tindre una bona qualitat de l’aire per a tota la ciutadania.

D’aquesta manera, la coalició ha triat les línies que viatgen als punts més afectats per l’ampliació portuària, com les platges del sud de la ciutat i els barris marítims.

Així doncs, l’objectiu, d’una banda, és assenyalar com afecta l’ampliació a les platges del sud, que ja amenacen les dunes protegides i posen en perill la supervivència del Parc Natural de l’Albufera, i de l’altra, visibilitzar els problemes de contaminació ambiental que patirà el veïnat amb l’augment del trànsit marítim, un dels principals responsables de les emissions contaminants a la ciutat de València.

La campanya consistirà tant en els vinils exteriors d’uns quants autobusos com en un vídeo que s’emetrà pel canal EMTV en les pantalles de totes les línies que van a les platges. Tot amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania dels nombrosos impactes negatius que la hipotètica ampliació del port tindria sobre la seua salut, el medi ambient i les platges de València.

A més, Compromís repartirà en els barris més afectats per l’ampliació díptics amb informació per a desmitificar les 10 principals mentides que els especuladors del port, amb el vistiplau del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, es dediquen a difondre en xarrades i mitjans de comunicació.

Fal·làcies com ara que l’ampliació augmentarà els llocs de treball, quan els mateixos sindicats ja alerten que l’automatització de les terminals destruirà desenes de llocs de treball; que l’obra no costarà un euro a la ciutadania, tot i que ja se sap que el cost directe serà, com a mínim, de 458 milions públics; o que l’ampliació té una avaluació ambiental favorable, quan la que té és de l’any 2007 i està caducada, segons la llei.

A més, fonts del partit han informat a elDiario.es que estan treballant en l’organització d’un gran acte públic i transversal el mes de setembre per a donar a conéixer tots els detalls del projecte pel que fa als perills que pot suposar per al medi ambient.