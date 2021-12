“El País Valencià es construeix des de baix”

Un llibre amb vocació de fer país. Així presenten els economistes Nèstor Novell i Josep Sorribes Notícia del País Valencià. Fer país. 60 anys d’estudis, converses i reflexions, editat per Balandra i per la Institució Alfons el Magnànim “Ens vam adonar que des de la publicació de Nosaltres els valencians hi ha dues generacions que han fet un treball ingent per a estudiar el país en tots els camps i volíem donar una visió conjunta del que podríem denominar fer país”, afirma Novell. Els autors segueixen el deixant de la seua publicació anterior Nou viatge pel País Valencià.

“Passem revista a tots els aspectes rellevants per al país, des de la qüestió nacional i la influència del nacionalisme espanyol fins a l’evolució del nacionalisme valencià postfusterià”, afig el coautor del llibre.

L’estudi, quasi enciclopèdic, repassa la identitat del País Valencià, els trets sociohistòrics i els canvis contemporanis, a més de la cultura des de la postguerra fins a l’actualitat. Amb una cartografia abundant i bibliografia complementària, Sorribes i Novell han seguit i han actualitzat les reflexions que va plantejar el 1962 l’assagista Joan Fuster. “Nosaltres els valencians partia de coneixements molt més insuficients, encara que el text és brillant i de plena actualitat”, afirma *Novell, que considera que “la majoria de les intuïcions de Fuster són bastant encertades”.

“Nosaltres els valencians continua sent un llibre bàsic de capçalera i de gran actualitat”, assenyala l’autor. No obstant això, s’ha produït, segons el parer dels assagistes, un canvi “de mentalitats i en el paradigma socioeconòmic”. “Continuem pensant que el País Valencià mostra unes insuficiències evidents”, defensa Novell, director del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell.

“Fer país, el projecte de construcció del país dels valencians és una tasca que es presenta complicada”, reconeixen els autors en la introducció del llibre. Sorribes i Novell aposten per una economia productiva, per la industrialització i per l’agricultura, “que és el que realment genera valor”. “Si un país no té una forta estructura productiva interna difícilment pot internacionalitzar la seua economia i generar llocs de treball per a una joventut cada vegada més preparada”, afirma Nèstor Novell. La recepta de tots dos autors passa per “construir el País Valencià des de baix”, enfortint les xarxes culturals i socials.

Els economistes es mostren crítics amb la deriva de Compromís, “depositari de la tradició política fusteriana”. “Cada vegada segueixen més la tercera via que s’allunya de la nació plena de les tres àrees que compartim alguna cosa més que la llengua i la cultura i l’agressió d’un estat centralista”, afirma Novell, que conclou: “Negar-se a enfortir això és un error absolut”.