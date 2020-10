Un perit del 'cas Taula' conclou que l'informe que va triar a Cleops per a una obra de 1,7 milions era "una cosa opaca i poc explicatiu"

L'informe de l'Ajuntament de València que va adjudicar a la constructora Cleops la màxima puntuació per a optar a l'adjudicació de les obres de rehabilitació de les Torres de Quart era "una cosa opaca i poc explicatiu", segons conclou el perit designat pel Col·legi d'Arquitectes en un informe al qual ha tingut accés aquest diari. Es tracta del segon dictamen pericial elaborat per l'arquitecte sobre la licitació de 1,7 milions d'euros per part del consistori, governat llavors per l'alcaldessa Rita Barberá.

Al concurs per a l'execució de les obres de neteja de les Torres de Quart, un dels presumptes pelotazos de la trama que investiga el titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, es van presentar, a més de Cleops, EMR SL, Edycon i Torremar, Secopsa, Clar Rehabilitació SA i Vies i Construccions.

El perit conclou que els criteris tècnics per a l'elaboració de les conclusions van ser correctes, a la llum de la documentació disponible (han passat 15 anys des de l'adjudicació). L'arquitecte considera que l'"informe d'elecció" resulta "poc explicatiu" per a entendre els criteris d'avaluació. "Estranya (encara que sens dubte és el protocol municipal) que siga l'únic document oficial que dóna fe de la reunió d'aquesta mesa de contractació en la qual es va decidir el destí d'1.770.575,23 euros, quantitat a la qual haurien que sumar-se altres despeses com a honoraris [del] projecte, etc.", indica l'informe pericial incorporat al sumari. "Si apareguera nova documentació podria actualitzar-se aquest informe a la llum de les novetats", postil·la.

El perit, després de desglossar les puntuacions de l'adjudicació, conclou que "no disposem de dades per a confirmar aquestes suposicions que podrien acurtar la diferència de puntuació, però fins on sabem no sembla que aconseguiren evitar que la guanyadora continuara sent Cleops". L'arquitecte també recorda que "hi ha altres fases en el desenvolupament del conjunt de la mateixa obra susceptibles d'irregularitats, com el compliment de les directrius de projecte o els habituals extres en les obres d'aquest tipus". És a dir, conclou que no es pot demostrar que les puntuacions van ser manifassejades però no descarta que hi haguera irregularitats en altres fases de l'obra.