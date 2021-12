La Policia Local de València posa un centenar de multes al dia a usuaris de patinets elèctrics, la majoria per usar auriculars

La campanya de control del compliment de les normes que regulen de l’ús patinets, o vehicles de mobilitat personal (VMT), duta a terme per la Policia Local de València entre el 22 de novembre i el 3 de desembre s’ha saldat amb 1.131 sancions, és a dir, 94 al dia, dels 5.780 patinets que s’han controlat. La campanya s’ha dut a terme en tota la ciutat i hi han participat tant les unitats centralitzades com les diferents unitats de districte.

Per al regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, “les dades demostren que no ens equivocàvem amb la necessitat de fer aquesta campanya. A més, aquests patins els usen sobretot gent jove sense formació en seguretat viària, que no tenen permís de conduir i tenen una percepció baixa del risc”.

El nombre d’accidents d’aquests vehicles a la ciutat de València ha augmentat de manera exponencial en els últims anys, i ha passat de 4 accidents l’any 2017 a 540 en el que va d’any. El regidor ha justificat l’augment d’aquests accidents “per l’ús intensiu d’aquest tipus de mobilitat, que permet desplaçar-se per la ciutat a un cost molt baix”.

Segons Cano “s’ha produït una eclosió de l’ús del patinet elèctric, especialment entre persones entre 16 i 30 anys”. El 38% dels que se situen en aquesta franja d’edat es desplacen en patinet i el 46%, amb bicicleta, “fet que ha provocat un canvi de paradigma absolut en la mobilitat de la ciutat de València. Nosaltres treballem per crear una mobilitat sostenible i segura”, ha afirmat Cano.

El responsable de l’Àrea de Protecció Ciutadana ha definit la mobilitat com “un dret que, a més, cohesiona la societat i permet a les persones accedir a determinats àmbits laborals i socials, que les administracions tenim el deure de garantir, i aquest govern ho fa des que va arribar al consistori l’any 2016”.

La campanya es va dur a terme entre el 22 de novembre i el 3 de desembre. De les 1.131 sancions, destaquen les 400 (prop del 30%) motivades per l’ús d’auriculars o telèfons mòbils, les 251 per circular per la vorera, les 145 per circular sense casc o les 109 per circular pel carril bus.

També se n’han posat, entre altres, 32 per portar més d’una persona, 35 per circular per carrers per als vianants, 19 per no respectar els semàfors, 21 per excés de velocitat o 13 per tindre el conductor menys de 16 anys. Els agents han denunciat 7 conductors o conductores per circular sota l’efecte d’alcohol o drogues i 3 per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció d’aquestes substàncies. Les denúncies van des de 60 euros per no portar timbre a 1.000 euros que suposa la negativa a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol o drogues.

Per al regidor, aquestes dades demostren “la necessitat que hi havia de fer aquesta campanya i de continuar fent-ne en el futur, però a més l’important que serà en el futur fer campanyes d’educació i sensibilització sobre els nous tipus de mobilitat”.

Per acabar, Aarón Cano han recordat que aquests VMP “ja no estan en un buit legal com passava fa anys; ara hi ha una normativa clara a escala estatal i municipal que els regula i que tots hem de conéixer”, i ha afirmat que “l’objectiu d’aquesta campanya no és la sanció, l’objectiu és protegir els vianants i els conductors mateixos, que són els elements més vulnerables”.