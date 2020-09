Un dels fundadors de Vox a Alacant, crític amb els escàndols interns, es presenta per presidir l’extrema dreta a la província

Els escàndols de Vox a la província d’Alacant –i “la mala imatge” que donen al partit– han portat a qui va ser candidat al Senat Pascual Moxica a presentar la seua candidatura per a presidir el partit d’extrema dreta a escala provincial, actualment en mans d’una gestora.

En una roda de premsa virtual, aquest procurador de tribunals ha explicat que ja ha recollit i depassat 165 avals que li reclamaven per postular-se en les primàries convocades el 4 de setembre passat.

Exregidor del Partit Popular a Elx, Moxica va ser dels primers a inscriure’s en Vox, on va fundar el 2014 l’estructura amb el suport de Santiago Abascal. Des de llavors, i sense haver pogut accedir a cap càrrec públic, malgrat ser candidat al Senat fins tres vegades, ha vingut criticant obertament “la inacció” de l’aparell i l’absència de comunicació amb la militància després que afloraren uns quants escàndols interns.

Els últims, coneguts aquest estiu, posen el focus d’una banda al Campello, on la militant Pilar Miguel ha denunciat el coordinador local, David Puerto, per un delicte d’apropiació indeguda per no haver justificat ni ell ni el partit d’extrema dreta a escala provincial i nacional, les despeses fetes i l’estat dels comptes després de donar mil euros en uns quants pagaments suposadament entregats en mà a Puerto mateix.

De l’altra, “i aquest és el motiu principal”, ha recalcat unes quantes vegades, “em presente arran d’un escrit presentat en la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant”, en al·lusió a la denúncia presentada per un grup de militants i exmilitants el mes de juny passat quan van especificar una sèrie de presumptes irregularitats que comportarien finançament il·legal i blanqueig de capitals de l’agrupació d’Elx durant la campanya passada per a les eleccions autonòmiques i municipals.

Sobre això, ha assegurat que, si obté la presidència de la província, el nou rumb de la qual es coneixerà el pròxim 24 de setembre, té previst encarregar una auditoria dels seus comptes, no sols de l’agrupació d’Elx, sinó de tot l’òrgan provincial. “No pot ser que el nom de Vox es qüestione, perquè suposadament s’hagen blanquejat diners, això no pot ser”, ha remarcat. Un altre dels motius, ha afegit, és que ha detectat “molts problemes”. “Molta gent m’ha traslladat queixes, la qual cosa inclou problemes de comunicació amb els òrgans del partit”, afig.

Juntament amb Pascual Moxica, la seua candidatura està envoltada de cinc militants del partit, tots homes, malgrat assegurar que ha tractat de sumar-hi tres dones, sense èxit. “Són afiliats de carrer, no tinc cap persona que se la puga relacionar amb l’aparell del partit, perquè aquest partit torne a ser el que era anteriorment i no el que és ara”, ha esgrimit.

Entre ells, destaca l’exregidor de Ciutadans a Sant Joan, Ignacio Gisbert, l’ex-guàrdia civil i militar Gerardo Carretero o com a vicepresident Guillermo Tarancón, coordinador del districte 5 d’Alacant.

Contrincants

La síndica de Vox en les Corts Valencianes, Ana Vega, va ser la primera que es va afanyar a presentar la seua candidatura a les primàries. “No és una candidatura d’una persona, ni tan sols de sis, és una candidatura d’un gran equip de persones disposades a treballar per Alacant i per Espanya. Un equip que portarà el projecte de Vox a tots i cadascun dels racons de la nostra gran província”, ha dit l’actual presidenta de la gestora provincial en les xarxes socials.

Es dona la circumstància que, en l’escrit de denúncia per les preteses irregularitats de l’agrupació a Elx, el nom d’Ana Vega va eixir unes quantes vegades com a coneixedora de la situació i encarregada de “tapar-ho” a Madrid.

Finalment, el diputat nacional per Alacant i ex-tinent general de l’Exèrcit de l’Aire Manuel Mestre també presentarà candidatura, encara que de moment es descarta que ell mateix l’encapçale.

El pròxim 14 de setembre, i una vegada comptabilitzats els avals, s’oficialitzaran les candidatures, per la qual cosa no es descarta que concórreguen nous aspirants a presidir l’òrgan provincial.