La ministra Diana Morant i l'exministre José Luis Ábalos encapçalen les llistes del PSOE al Congrés per València

El Partit Socialista valencià opta per perfils amb experiència en la gestió per a encapçalar les seues llistes a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, són els candidats proposats per l'executiva provincial del PSPV per a encapçalar la llista per València.

L'executiva que lidera Carlos Fernández Bielsa, qui es postula com a candidat per a presidir la Diputació de València (per al que necessita el vot d'Ens Uneix, el partit de l'expresident d'aquesta corporació), ha aprovat els nomenaments per unanimitat, encara que el sí definitiu o els possibles canvis es donaran en l'Executiva autonòmica que presideix Ximo Puig aquest dijous. Bielsa, alcalde de Mislata, és el candidat socialista més votat en l'Estat espanyol, superant a Abel Caballero. La proposta inclou l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, com a número u per al Senat. Els de Puig volen situar en aquest lloc a Joan Calabuig, acabat d'elegir president de l'Autoritat Portuària de València, segons ha avançat El Confidencial.

Els candidats proposats en la reunió celebrada aquest dimecres són, en ordre: Diana Morant, José Luís Abalos, Pilar Sarrión, el diputat Vicent Sarrià, l'exsecretària autonòmica d'Hisenda Mako Mira, el líder de Joventuts Socialistes Víctor Camino i Ana González per al Congrés. Per part seua, Juan Antonio Sagredo, Cristina Moreno i Mario Sánchez són l'elecció per al Senat.

La Diputació, bastió de l'esquerra

Pel que fa a les llistes per a la Diputació de València, el feu que l'esquerra pot mantindre, els alcaldes de les ciutats mitjanes en el cinturó roig valencià guanyen protagonisme. L'alcalde de Mislata ha dibuixat un equip de la seua total confiança, amb algunes persones afins al secretari general del PSPV, Ximo Puig. A més de l'alcalde de Mislata, la llista es conforma pels alcaldes de Benetússer (Eva Sanz), Burjassot (Rafa García), Silla (Vicent Zaragozà), Aldaia (Empar Folgado), La Pobla Llarga (Neus Garrigues), Cullera (Jordi Mayor), Xàtiva (Roger Cerdà) i Marines (Dolores Cel·la).

També estaran els regidors, Nuria Campos, número dos de Sagredo a Paterna; Jorge Vidal, home de confiança de Darío Moreno a Sagunt, i Vicent Mascarell, regidor a Gandia, on ha obtingut majoria absoluta Jose Manuel Prieto, deixeble de Morant.

L'equip, assenyala l'agrupació en un comunicat, “naix de la unitat i fortalesa del socialisme de la província de València”. Bielsa ha subratllat que el PSPV és un partit “municipalista i comarcalista” i per això han volgut “escoltar i aprovar aqueixes propostes de diputats i diputades que ens traslladen les direccions comarcals”. “Sempre hem defensat la necessitat de tindre un partit fort i unit, l'hem demostrat amb la nostra gestió i ho demostrem amb aquesta llista de diputats i diputades”, ha remarcat. “Tenim el millor equip, una il·lusió enorme de treballar pels nostres municipis, tenim el repte de convertir la Diputació de València en un referent de proximitat, defensa de la igualtat i els avanços socials”, sentència el text.