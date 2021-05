Rafael Rubio, un socialista tot terreny sota sospita

Els projectes urbanístics i la corrupció política han sigut durant anys un tàndem massa popular en la costa mediterrània. No debades han inspirat novel·les, sèries i films i han esgotat la tinta dels jutjats d’instrucció. Entrar en la política urbanística valenciana implica fer-ho en un terreny pantanós del qual resulta complicat eixir. I, com passa quan se salten tolls, algun pot esguitar.

Una operació contra la corrupció urbanística del PP a València s’ha emportat per davant Rafael Rubio (València, 1960), un històric dels socialistes valencians i, fins dijous, sotsdelegat del Govern a València. Rubio, que va entrar el 1996 com a regidor a l’Ajuntament de València, s’ha lliscat de la política municipal a l’autonòmica i més tard a la nacional, sempre amb una certa discreció i denunciant la corrupció del PP des del seu escó.

Rubio té des de dijous dues causes obertes per corrupció, totes dues lligades al Partit Popular valencià. Imputat en el cas Taula pels assessors zombis de la Diputació de València, Rubio es desdejunava dijous amb una detenció i investigació en el cas Azud, que investiga el cobrament de mossegades a canvi d’adjudicacions de contractes públics a l’Ajuntament de València que dirigia Rita Barberá. La Guàrdia Civil acusa el portaveu, llavors, del PSPV en el consistori de cobrar prop de mig milió d’euros en metàl·lic com a part de la trama per a adjudicar parcel·les públiques a un constructor, l’empresari Jaime María Febrer –també detingut–, titular de la ja extingida Construcciones Valencia Constitución SL. El constructor i l’exvicealcalde Alfonso Grau també han sigut detinguts i se sumen a José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, el seu advocat, Diego Elum, la germana de l’exalcaldessa, Asunción Barberá i les tres filles del matrimoni Barberá-Corbín com a imputats.

Llicenciat en Geografia i Història, Rubio, funcionari de carrera, és un dels rostres que componen el mapa municipal dels socialistes. Originari del barri de Sant Isidre (València), va començar la seua marxa en l’agrupació de Patraix, a què sempre ha estat molt lligat. Es va incorporar com a regidor a l’Ajuntament de València el 1996, va ser candidat a l’alcaldia en les municipals del 2003, líder de l’oposició a Rita Barberá i secretari general del PSPV a València entre el 2000 i el 2007, quan va dimitir pels mals resultats de la candidatura que liderava Carmen Alborch. De l’Ajuntament va passar a la Diputació de València, on va ser portaveu del grup, també en l’oposició, fins al 2011, en què va saltar a les Corts Valencianes. En la legislatura prèvia a la majoria progressista va presentar 1.600 iniciatives i preguntes parlamentàries, amb una activitat especial en la denúncia del cas Emarsa.

Orgànicament, Rubio s’ha alineat amb diverses famílies socialistes, incloent-hi la de Jorge Alarte, de qui va rebre l’encàrrec de llimar asprors en el partit amb vista al congrés del 2008 mentre estava en la Diputació de València. En el conclave del 2011, on es van repetir les candidatures –Alarte, Puig, i Francesc Romeu– va fer costat al llavors encara secretari general, que perdria el congrés davant de Ximo Puig. En els últims anys es va acostar al sector de José Luis Ábalos. En les eleccions autonòmiques del 2015 no va aconseguir revalidar el seu escó per un lloc i va ser rescatat pel regidor d’Urbanisme Vicent Sarrià com a assessor a l’Ajuntament de València. Rubio va ser nomenat sotsdelegat del Govern a València al juny del 2020, un rescat del ministre de Transports i secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, a qui havia succeït anys abans en la Secretaria General del PSPV a la ciutat de València.

El seu nomenament com a sotsdelegat del Govern es va fer, malgrat que estava imputat –ara processat, però pendent de recurs– per la peça del cas Taula que investiga els assessores zombis en la Diputació de València. Un altre cas de corrupció del PP en què el socialista es va veure esguitat. Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València amb el PP, va definir Rubio com “un dels polítics més seriosos que conec” en la seua declaració judicial en el marc de la trama. En les files del PSPV-PSOE i entre els seus col·laboradors no donen crèdit al fet que Rubio puga estar implicat en un cas de corrupció com el que l’afecta. Però la realitat és que aquest socialista tot terreny està sota sospita.