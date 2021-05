La xarxa valenciana de víctimes de tràfic i explotació sexual va atendre gairebé 500 dones el 2020

El Govern valencià atén les dones prostituïdes i víctimes de tràfic com a víctimes de la violència masclista sense necessitat que presenten una denúncia en la comissaria. Des del 2020 l’executiu autonòmic activa els mecanismes de protecció per a dones en situació de vulnerabilitat extrema, com els itineraris de la renda valenciana d’inclusió o els habitatges protegits.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va mantindre dijous una trobada amb responsables de la Fiscalia provincial de València per abordar les necessitats de les dones prostituïdes i víctimes de tràfic en el sistema de protecció públic. En la trobada amb responsables de la Fiscalia van participar agents judicials i dels cossos i forces de seguretat, que van assenyalar la importància que les víctimes denuncien i mantinguen la denúncia per assegurar la protecció policial. La número dos del Consell insisteix des de fa setmanes –així ho va fer durant la visita de la ministra d’Igualtat, Irene Montero– que la xarxa de Centres Dona 24 hores necessita una comissaria perquè les víctimes puguen “tancar el cercle”; un model similar al de l’oficina de la Ciutat de la Justícia.

La xarxa d’atenció a dones víctimes de tràfic, que depén de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, va fer 472 entrevistes personalitzades amb dones “en la faena de carrer i en medi obert” el 2020. L’any de la pandèmia 118 dones van ser beneficiàries directes de les ajudes del Govern autonòmic, 10 dones van participar en tallers de salut, 27 en tallers per a aprendre castellà i amb 165 es va dur a terme un servei d’acompanyament a gestions diverses.

Els recursos de la xarxa de tràfic, emmarcats en la xarxa de violència masclista de l’executiu autonòmic, ofereixen “atenció integral residencial” a les dones víctimes de tràfic que necessiten un lloc d’acolliment per motius de protecció –evitar la localització de les xarxes d’explotació–, manutenció i necessitats alimentàries i “fan un procés socioeducatiu l’objectiu del qual és la recuperació i la preparació per a la inserció laboral i l’eixida autònoma del recurs”. Per a aquestes accions Igualtat compta amb 21 places distribuïdes en tres habitatges i col·labora amb entitats del tercer sector com Càritas Diocesana.

Amb l’objectiu de treballar en la inserció sociolaboral de les dones víctimes d’explotació sexual, en els últims pressupostos autonòmics es va aprovar un augment de les quanties de la renda valenciana d’inclusió per equiparar-les al salari mínim professional, un increment de 300 euros per beneficiària.