Puig integra el sector d’Ábalos en els òrgans de direcció per a segellar la pau en el PSPV

Sonaven els tambors de guerra, però caiguda la nit s’anticipava la pau. El secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, treballa amb el sector afí a l’ex-secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, per apagar l’incendi originat dissabte en el 14é Congrés del PSPV-PSOE.

El líder dels socialistes valencians integra en la seua executiva l’alcalde de Burjassot i referent del sector abalista, Rafa García. El que va ser rival de Ximo Puig en les primàries anteriors dels socialistes valencians serà secretari de Coordinació de Diputacions en l’executiva que es votarà diumenge. L’altre referent de l’abalisme a la província de València, Mercedes Caballero, serà nomenada representant per al Comité Federal. El sector encapçalat per la diputada autonòmica també reclamava dos dels sis llocs per al màxim organisme del partit a escala estatal i una participació en el partit equivalent al seu pes en delegats. En les primàries, García, secundat per Pedro Sánchez en el context de la guerra amb Susana Díaz, va obtindre el 42% dels suports davant l’actual secretari general.

Sonaven les primeres notes del karaoke al costat de la piscina de l’hotel quan es tancaven els primers acords. Els òrgans de Govern es votaran votats fins diumenge, però fonts coneixedores de la negociació confirmen que hi haurà pacte entre els sectors i es tancarà aquesta nit. A primera hora del matí de dissabte, el sector de l’ex-ministre de Transports abandonava el plenari i una part s’ha negat a ratificar l’informe de gestió de Puig, que s’ha aprovat per unanimitat. Durant la vesprada, el sector crític amenaçava de presentar una llista alternativa als òrgans de direcció del partit, que escenificaria una divisió del partit l’any previ a les eleccions, un moment crític atés el precari equilibri entre blocs ideològics en les Corts Valencianes i els grans ajuntaments.

Al tancament d’aquesta edició, l’acord entre sensibilitats inclou la incorporació de cinc persones proposades pel sector d’Ábalos en l’executiva –sobre la qual es continua negociant–, representació de totes les comarques en el Consell Nacional –organisme de direcció equivalent al Comité Federal, a escala autonòmica– i de dos en el Comité Federal de Ferraz.

El també president de la Generalitat Valenciana reconeix el treball de membres del seu Govern incorporant-los a l’executiva. Així doncs, Toñi Serna, secretària autonòmica de Transparència i Memòria Democràtica; Laura Soto, secretària autonòmica d’Habitatge; Roger Llanes, secretari d’Agricultura; Rebeca Torró, secretària de Transició Econòmica; Rocío Briones, secretària autonòmica d’Ocupació i Economia Social i Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, formaran part de l’organisme. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, serà la presidenta del partit, un càrrec honorífic que Puig vol dotar de més protagonisme. El nomenament implica un reconeixement a la consellera per la tasca del seu departament durant la pandèmia i la perfila com a candidata a l’alcaldia d’Alacant, un terreny especialment complex per a l’esquerra.

El màxim òrgan de direcció del partit també incorpora perfils amb prestigi en els seus camps al marge de la política. Puig nomena el catedràtic de filosofia del dret i senador Javier de Lucas com a responsable de Drets Humans i l’expert en finançament autonòmic José Antonio Pérez, que ha sigut comissionat del Consell, com a responsable d’Economia en el partit.