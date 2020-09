Ribó tomba un altre recurs de Per l’Horta perquè el projecte de la ZAL seguisca avant i desou Compromís

A l’alcalde de València, Joan Ribó, se li alça un front per l’esquerra social i un altre quasi segur dins de la coalició Compromís. Divendres el ple de l’Ajuntament de València aprovarà el refús del recurs presentat per l’associació Per l’Horta contra la recepció de les obres de la zona d’activitats logístiques del port construïda sobre els terrenys de la Punta. El col·lectiu, que va ser punta de llança en la lluita contra les polítiques de destrucció del territori del PP, té presentat un altre contenciós administratiu contra la posada en marxa d’aquest sòl per a la instal·lació d’empreses, i càrrecs de Compromís en la Generalitat han treballat per buscar un sòl alternatiu.

En l’escrit molt dur de l’ajuntament per a tombar el recurs de Per l’Horta, el consistori dona la raó a VPI, la societat creada per a la promoció i venda de les parcel·les, i a la Societat Estatal de Promoció i Equipament de Sòl, SEPES, dependent de l’Estat.

En els seus arguments, VPI assegura que Per l’Horta “no ha al·legat ni acreditat els perjudicis irreparables que empararien la seua pretensió de suspensió, ja que ni tan sols han determinat, detallat o enunciat mínimament quin pretesos danys podrien inferir-se’n”. Aquest ha sigut un dels arguments principals que s’han defensat també a l’ajuntament, el cost de la reversió i el cost judicial que una revocació de la ZAL podria tindre.

Per part seua, SEPES càrrega contra l’associació i la insta a mirar el contingut tècnic del projecte i li retrau que no aporte “la més mínima prova del perjudici que manifesta que s’ocasionarà”.

El projecte refós denominat “Mesures correctores per a la recepció municipal de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València” va ser aprovat l’abril passat i va fer bambolles en Compromís. Tant, que la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, de Compromís i representant de la Generalitat en VPI Logística va portar a les reunions de la societat una proposta perquè el port abandone la idea de posar en marxa la ZAL i se’n vaja a uns altres terrenys.

La idea de Compromís és que la Generalitat oferisca sòl públic en altres zones amb menys interés paisatgístic i sentimental i la ZAL es pose en marxa en un altre lloc. Proposen com a alternatives Godella, Sagunt o Requena, on l’administració autonòmica tindria sòl logístic per a permutar. En la ZAL actual, en la qual ja s’han enterrat uns 100 milions d’euros, la idea de Compromís és que s’aplique la proposta de la plataforma Per l’Horta, que pretén recuperar la zona com a espai verd d’enllaç amb l’Albufera i el Saler i culminació del parc de l’antic llit del Túria.

En un dels consells recents de VPI Logística, Orozco va avisar als altres consellers que “ cal contextualitzar les decisions dins del marc de crisi climàtica i sanitària que vivim, que ens aboca a una crisi econòmica desconeguda”. “Això ens ha de fer pensar la logística no en termes dels anys 80 sinó en termes del segle XXI”, va dir.

L’Ajuntament de València va aconseguir arrancar a VPI un corredor verd per a unir València amb l’Albufera, però no ha sigut prou per al col·lectiu Per l’Horta, que vol una reversió total d’un projecte logístic que va ser una de les primeres batalles emblemàtiques sobre la protecció del territori, com testifica el documental A tornallom.