Tancament de la planta d’Acciona Nordex a la Vall d’Uixó: 94 treballadors al carrer, malgrat la forta càrrega de faena

El tancament de la planta de la companyia alemanya Nordex Group a la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) ha suposat l’acomiadament dels 94 treballadors que conformaven tota la plantilla. Mentre que la companyia addueix el “moment complex per un entorn de mercat molt competitiu” per a la indústria d’aerogeneradors, els treballadors asseguren que la planta tenia una forta càrrega de faena i que fins i tot l’empresa va plantejar la contractació de més empleats temporals per a alguns mesos del 2022.

María Saavedra, diputada d’Unides Podem per Castelló en el Congrés, ha organitzat una trobada amb representants del comité d’empresa d’Acciona Nordex amb parlamentaris responsables en l’Àrea d’Indústria, Treball i Transició Ecològica.

Els diputats morats, a més de mostrar el seu suport als 94 despatxats i a les seues famílies, s’han compromés a plantejar el tancament de la planta de la Vall d’Uixó davant el Ministeri d’Indústria.

“Estratègia de deslocalització”

Els representants del comité d’empresa han denunciat que el tancament és “completament arbitrari i injustificat en una planta que obté beneficis” i “respon únicament a una estratègia de deslocalització”.

La parlamentària Marisa Saavedra ha afirmat que el tancament és “inadmissible”. “Respon a una lògica en què l’única cosa que compta és augmentar encara més el guany dels accionistes a costa del futur de centenars de persones”. El principal accionista de l’empresa, amb un 36% del capital, és Acciona, que pertany a la família Entrecanales, recorda la formació.

Davant una possible deslocalització de l’activitat, la diputada ha valorat que “l’empresa hauria de tindre una responsabilitat pel que fa al manteniment al nostre país d’aquesta activitat líder en la lluita contra el canvi climàtic i en la necessària transició energètica”.