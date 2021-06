El TSJ-CV qüestiona al Síndic de Greuges que haja examinat una queixa contra Antifrau quan està pendent de resolució judicial

La portaveu del PP en les Corts Valencianes, Eva Ortiz, manté una guerra oberta amb l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, pel que fa a l’accés als expedients de les investigacions en curs, singularment per la que implica l’entramat empresarial de Francis Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana. Mentre que Antifrau al·lega que les investigacions en curs són secretes, Ortiz considera que és possible l’accés dels parlamentaris autonòmics a la informació que sol·liciten, segons recull el Reglament de les Corts Valencianes. La portaveu popular va aconseguir que el Síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, acceptara una queixa pel bloqueig de l’accés als expedients.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dictat una provisió en què no admet l’informe emés pel Síndic de Greuges respecte de la queixa presentada pel grup parlamentari popular sobre l’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau pel que fa al lliurament d’expedients que estan incursos en un procediment d’investigació obert i en tramitació.

El TSJ-CV qüestiona que el Síndic de Greuges haja admés i resolt aquesta queixa, ja que resulta contrari a l’article 17.2 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, en què s’impedeix a aquesta institució entrar a examinar una queixa que està pendent de resolució judicial, perquè no es pot a través d’això condicionar de cap manera el treball i la decisió del tribunal, que ha de garantir la seua independència.

Així doncs, la llei que regula la institució que presideix Ángel Luna li impedeix “entrar a examinar una queixa que estiga pendent de resolució judicial perquè no es puga de cap manera” condicionar-la. Per tant, les parts no poden aportar la resolució “amb aquesta finalitat”.

L’advertiment relatiu al fet que el Síndic de Greuges havia d’observar el que es disposa en la seua llei reguladora i abstindre’s d’entrar en el coneixement de la queixa, pendent de resolució judicial ferma, va ser efectuada per l’Agència Valenciana Antifrau en tres escrits dirigits a Ángel Luna.

En un dels escrits, el director d’Antifrau, Joan Llinares, recorda al Síndic de Greuges que “no pot admetre a tràmit les queixes la tramitació de les quals poguera perjudicar el dret legítim d’altres persones”. En aquest cas, abunda Llinares, el motiu de la queixa està pendent de resolució judicial ferma per part del TSJ-CV.

Llinares incideix que les actuacions d’investigació d’Antifrau estan sotmeses al “deure de confidencialitat i reserva”. L’Agència “no és part del poder executiu, no és l’Administració ni el Consell”, afig l’escrit. El director de l’AVA retrau a Lluna que haja “fet cas omís a tots aquests arguments, que són legals i jurisprudencials, i de pur sentit comú”.