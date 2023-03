La universitat en línia que va privatitzar la candidata del PP a València va duplicar el seu valor un mes després de la venda

El procés de diàleg competitiu que va finalitzar amb l’adjudicació del 70% de la Universitat Internacional de València (VIU) al grup Planeta el 2013 es va fer sobre la base de documentació i valoracions que van quedar obsoletes al cap de pocs dies de seleccionar-se l’oferta de la mercantil esmentada.

Així es desprén de l’Informe d’estimació tècnica del valor raonable de la VIU encarregat a dit a Janus Antebo Asesores SL per la consellera d’Educació llavors, ara candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, i de l’informe posterior de valoració “per a aportació no dinerària” de la mateixa consultora a què ha tingut accés elDiario.es, malgrat “considerar-se confidencial i d’ús exclusiu del Patronat d’FVIU”, segons reflecteix el document.

El consultor va fer el primer treball per mitjà d’un contracte menor valorat en 6.700 euros en tot just una setmana. Si el divendres 2 d’agost se signa el contracte, el 9 d’agost el patronat de la fundació té a les seues mans el primer document, que aporta una estimació tècnica per la qual es considera que la VIU té un valor de 2,1 milions d’euros.

L’informe posa en relleu que la valoració s’ha efectuat amb la documentació que li ha aportat la Fundació VIU sense que s’haja pogut verificar, per la qual cosa es desvincula de possibles errors o conseqüències legals: “No hem dut a terme, ni se’ns ha sol·licitat, l’auditoria de la informació utilitzada”.

A més, destaca que en el moment de la venda de la VIU la crisi dels mercats financers “no fa més que agreujar la disminució tant del nombre d’operacions d’inversió com dels preus que s’hi acorden” i que a més per a fer la valoració “estan pendents d’obtindre’s l’informe d’auditoria dels comptes anuals i l’informe d’auditoria de compliment de la legalitat corresponent a l’exercici 2012”.

El 4 d’octubre de 2013 la mesa de contractació va proposar adjudicar la venda del 70% de la VIU al grup Planeta per 4 milions d’euros, per la qual cosa pocs dies després, tant el ple del Consell com el Patronat de la VIU acorden constituir la societat limitada per transmetre la unitat de negoci de la VIU, malgrat que fins aquest moment el Govern valencià havia invertit en la universitat 34 milions d’euros.

No obstant això, pocs dies després, en concret el 31 d’octubre, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) aprova noves titulacions de la VIU, cosa que dispara la seua valoració, que passa dels 2,1 milions inicials a 3,8 només pel que fa a les llicències universitàries i als 5,7 milions en què finalment es taxa.

Així ho reflecteix el segon dels informes de la consultora (valoració per a aportació no dinerària) emés el 8 de novembre de 2013, segons el qual, “el 9 d’agost es va lliurar als participants en el procés de diàleg competitiu el document descriptiu final per a la presentació d’ofertes vinculants per a l’adquisició del negoci de la VIU”.

Cosa a què afig: “Un factor que s’ha produït amb data 31 d’octubre de 2013 i que té una rellevància considerable és l’aprovació per part d’Aneca de les propostes de la VIU sobre els títols oficials de Graduat o Graduada d’Administració i Direcció d’Empreses i Graduat o Graduada en Economia (...). Addicionalment, Aneca ha aprovat també, des del 23 d’octubre de 2013, el pla d’estudi del Màster Universitari en Astronomia i Astrofísica”.

El balanç dut a terme finalment pel consultor conclou que la VIU compta amb uns actius de 7 milions d’euros després de les noves titulacions aprovades per Aneca, dels quals 3,8 milions corresponen a la llicència universitària de la VIU. Els passius donen la mateixa xifra en incloure-hi els 5,7 milions en concepte de capital social i prima d’assumpció corresponents a l’aportació de la Fundació a la societat limitada.

Catalá, que va pilotar el procés de venda, és actualment professora associada de la VIU sense que haja fet públic el seu sou, més enllà de remetre’s al que va publicar aquest mitjà amb relació als 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació. La també portaveu valenciana del PP sempre ha defensat la legalitat de la privatització, així com els ingressos que ha obtingut la Generalitat pel 30% de participacions que manté en la VIU, quan abans costava de mitjana dos milions a l’any a les arques públiques.