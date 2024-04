València licita amb quatre mesos de retard l’organització d’esdeveniments de la capitalitat verda europea

“Serveis de disseny, organització i producció d’esdeveniments, així com l’estratègia de comunicació i disseny i creativitats gràfiques i audiovisuals per a desenvolupar el projecte València, Capital Verda Europea 2024”. Aquest és l’objecte del contracte que ha licitat l’Ajuntament de València governat pel PP i per Vox, a través de Les Naus, quatre mesos després d’haver-se iniciat l’exercici en què la ciutat deté el guardó i de l’acte inaugural presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, a què no va assistir cap membre del partit d’extrema dreta.

El contracte està dividit en tres lots i es tramita per la via d’urgència amb un pressupost màxim d’1,1 milions d’euros, impostos no inclosos. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el pròxim 15 d’abril.

Compromís va criticar dimecres la gestió que fa Catalá de la Capitalitat Verda Europea, ja que considera que suposa “un marró” per a Catalá i el seu govern “negacionista del canvi climàtic”. El regidor Sergi Campillo, acompanyat dels regidors Pere Fuset i Giuseppe Grezzi, va denunciar que Catalá ha perdut ja quatre mesos de Capitalitat Verda Europea, i com a mostra van indicar que no ha sigut fins ara, en ple mes d’abril, que s’ha iniciat el contracte dels serveis de disseny, organització i producció d’esdeveniments, i estratègia de comunicació, disseny de creativitats gràfiques i audiovisuals de la Capitalitat Verda.

La formació valencianista va acusar el govern municipal d’haver-se “adormit” amb la Capitalitat Verda Europea, encara que el full de ruta estava més que clar i l’equip tècnic que havia treballat durant l’anterior govern es va posar a la disposició del nou. Per això, Compromís presentarà dijous en la reunió de la comissió de seguiment una proposta formal “per a recuperar activitats que es van presentar a la Comissió Europea i que aquest govern ha desistit de fer”. L’alcaldessa, María José Catalá, té previst oferir una roda de premsa per a anunciar noves accions pel que fa a la capitalitat.

Compromís, per tant, va incidir en la seua línia de treball de “govern alternatiu de València”, presentant tota una bateria de propostes “que Catalá ha oblidat”, centrades en la renaturalització de la ciutat, la mobilitat sostenible i les Falles, encara que també des de Compromís reclamen a Catalá reprendre l’Estratègia Urbana València 2030, finançada amb fons europeus, i recuperar el lema “On a mission Together”.

Campillo va recordar que “aquest lema és de la candidatura a què tots els grups polítics excepte la ultradreta vam donar suport, precisament perquè aquest era un projecte de ciutat, no d’un partit i no d’un govern”.

El regidor de Compromís va dir que la capitalitat era un motiu d’orgull per a València, però va assegurar que ara Catalá ha aconseguit fer el ridícul i desprestigiar el guardó, amb crits d’atenció provinents de la Unió Europea, i sense aportar cap idea nova ni aprofitar el potencial d’aquest reconeixement.

El PP afirma que s’han fet 200 accions

“El reconeixement de València com a Capital Verda Europea és molt més que un guardó, implica un compromís públic i constant de la nostra ciutat en matèria de sostenibilitat. Som conscients que això ens converteix en un model per a altres ciutats europees i, per això, estem totalment bolcats amb aquest projecte, que no és només de l’Ajuntament, sinó que és un projecte de ciutat”. Paula Llobet, regidora de Turisme i Innovació, va defensar d’aquesta manera el compromís de l’Ajuntament de València amb la Capitalitat Verda Europea.

Així doncs, Llobet va ressaltar les accions dutes a terme per iniciativa municipal i va destacar que “durant el primer trimestre del 2024 hem fet unes 200 reunions i entrevistes, moltes de les quals amb repercussió internacional; hem organitzat i hem participat en múltiples esdeveniments i activitats, 28 dels quals de gran impacte”. “Això demostra el ferm compromís de l’equip de govern i de l’alcaldessa, María José Catalá, amb aquest reconeixement de València Capital Verda Europea 2024. Continuarem treballant intensament cap a la transició verda de la nostra ciutat”, va dir Paula Llobet, que va comparéixer amb Antonio García Celda, director general de Capitalitat Verda Europea.

La regidora d’Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d’Inversions va lamentar que “el Govern central no haja assignat ni un euro a donar suport a la capitalitat i que de moment no haja tirat avant una cosa tan senzilla com declarar l’esdeveniment ‘Esdeveniment d’Especial Interés Públic’, perquè els que sí que volen col·laborar-hi puguen beneficiar-se d’avantatges fiscals”.

El ple de l’Ajuntament, en la sessió passada del mes de març, va acordar sol·licitar al Govern d’Espanya que faça “amb caràcter urgent els tràmits que calga a fi que es dicte una norma amb rang de llei que declare València Capital Verda Europea 2024 Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic”. El ple municipal instava igualment l’executiu central que es regule el règim jurídic de l’esdeveniment “amb els màxims beneficis fiscals permesos per la normativa vigent” i especifica que “la duració del programa de suport a aquest esdeveniment abastarà des de l’1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2026”.