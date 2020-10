La vicepresidenta de la Diputació d’Alacant justifica els nomenaments de càrrecs del PP i Ciutadans en el Gil-Albert perquè els va avalar la directora

Per decret i a l’agost. Així va nomenar la Diputació d’Alacant els càrrecs municipals del PP i Ciutadans, els dos partits que governen la institució provincial, en l’Institut de Cultura Alacantina Juan Gil-Albert, segons el portaveu de Compromís, Gerard Fullana. La formació valencianista ha defensat una moció en el ple de la Diputació de dimecres que proposava la creació d’una mesa amb tots els partits polítics de la institució que permeta “auditar l’activitat real d’impuls i divulgació cultural, social i jurídica”. Els dos partits que governen amb majoria la institució presidida pel popular Carlos Mazón han votat en contra de la moció.

Els nomenaments, destapats per aquest diari, “ni tan sols van passar pel Consell Rector del Gil-Albert”, ha denunciat Fullana, que també ha criticat que en el pressupost de l’organisme cultural la primera partida són les nòmines, la segona les gratificacions per assistència a reunions, la tercera la neteja i la quarta els premis culturals. El Gil-Albert ha pagat 1,4 milions d’euros en sis anys en gratificacions per assistència a reunions. “Només el 21% del pressupost va destinat a Cultura”, denuncia el portaveu de Compromís.

La vicepresidenta de la Diputació d’Alacant, Julia Parra, ha acusat Fullana de “vindre a un ple a posar de volta i mitja el Gil-Albert” i s’ha referit a un “ús polític” de l’organisme dependent de la institució provincial. Parra també ha al·ludit al cas Alqueria, que investiga la presumpta contractació a dit de huit càrrecs del PSPV-PSOE i Compromís en una empresa publica de la Diputació de València. “Ací hi ha transparència total, açò no és Divalterra”, ha etzibat Parra, de Ciutadans.

La responsable de Cultura ha explicat que tots els nomenaments s’han fet amb “el vistiplau de la directora” del Gil-Albert, María Teresa Pérez, i ha destacat que per primera vegada s’han publicat els currículums dels directius nomenats pel PP i Ciutadans, entre els quals destaquen un constructor i un capità moro. “S’han fet els contractes d’acord amb el que s’estableix en els estatuts”, defensa Parra.

El portaveu de Compromís ha replicat a la vicepresidenta donant xifres sobre la gestió de la Institució Alfons el Magnànim, homòloga del Gil-Albert a València. Fullana ha recordat que el Magnànim ha augmentat un 110% les publicacions, amb una aposta per l’edició de llibres en valencià i un increment del 27,1% dels llibres escrits per dones. “Això es diu línia estratègica, vostés, d’això, no en saben res”, ha retret el portaveu de Compromís.

Abans de la votació (16 vots en contra i 14 a favor), el president de la Diputació d’Alacant, el popular Carlos Mazón, ha intervingut (“com a moderador” del debat, ha dit) i ha deixat caure una invitació al conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, perquè “aposte per la cultura alacantina”.

El Gil-Albert ha col·locat cinc càrrecs municipals del PP i de Ciutadans, les dues formacions que governen la institució provincial. A més, la gerent del Gil-Albert és la regidora del PP a Pego Ana Ortolá. A aquests càrrecs, la majoria sense cap experiència en matèria de gestió cultural, se sumen tres periodistes que cobren fins a 1.500 euros per assistir a set reunions.