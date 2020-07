Anticorrupció obri diligències a Vox a Elx per presumpte finançament il·legal i blanqueig de capitals

La Fiscalia Anticorrupció d’Alacant ha obert diligències per dilucidar si hi ha responsabilitats penals en el cas de presumpte finançament il·legal i blanqueig de capitals que té sota sospita Vox a Elx.

Les diligències s’han obert com a conseqüència de l’escrit presentat per un grup de militants i exmilitants el 8 de juny passat en què s’exposen tota una sèrie de preteses irregularitats durant la campanya passada per a les eleccions autonòmiques i municipals en què l’extrema dreta va aconseguir dos regidors.

La Fiscalia ha citat per a dimecres José María Mazón, que ha prestat declaració acompanyat del seu advocat en qualitat de testimoni per a respondre a les acusacions reflectides en el document que el situen com el principal ordidor d’una trama que recorda el sistema de blanqueig que va emprar el PP de València en el cas Taula.

D’aquesta manera, Anticorrupció assumeix la investigació i es preveu que, en els pròxims sis mesos, que és el temps que se sol fixar per a estudiar el cas, siguen cridades a declarar altres persones que figuren en el document inculpatori, com podria ser l’actual portaveu de Vox en les Corts Valencianes, Ana Vega, i la seua parella Mario Ortolá, portaveu del grup municipal de Vox a Alacant.

Tots dos, i sempre segons l’escrit, “van ocultar” a l’aparell provincial i al nacional les preteses irregularitats que incloïen tota mena de pagaments en B a l’inici de campanya per part de Mazón per afavorir la imatge d’Amparo Cerdá, llavors candidata a l’alcaldia i parella seua.

Renovació

El que va ser candidat al senat de Vox per la província d’Alacant, Pascual Moxica, va advocar fa dues setmanes en una carta oberta als mitjans per “una renovació urgent i profunda” a escala provincial del partit del qual va ser un dels tres fundadors.

L’exvicepresident del primer Comité Executiu Provincial i en les dues eleccions generals de l’any passat, va afirmar que “si foren certs” els fets descrits a la Fiscalia d’Alacant, “són uns fets gravíssims”. I va afegir: “Des d’aquesta tribuna interesse, no sols de la Fiscalia sinó també de la direcció nacional de Vox, que aquests fets s’investiguen fins al final”.

Exregidor del Partit Popular d’Elx, ha lamentat que durant tot aquest temps no ha pogut contactar ni amb la gestora d’Alacant, ni amb membres de la direcció nacional. “Sé que m’arrisque que se m’òbriga un expedient en el Comité de Garanties, ja se’m va advertir en el seu moment per dos membres de l’actual gestora i per un càrrec electe arran d’una entrevista, però crec que aquest partit, els seus afiliats i els seus votants, es mereixen el risc”, assenyala.