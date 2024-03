Vox esborra el vídeo en què es presumia d'impedir una declaració sobre el 8M a València cantant “Que viva España”

El soci de Govern del PP a l'Ajuntament de València i portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, ha eliminat el vídeo que va publicar aquest dijous a les seues xarxes socials en el qual apareixia al costat dels altres tres regidors de la formació i amb un home vestit de torero cantant 'Que viva España' com a celebració per haver impedit que l'Ajuntament, per primera vegada, no aprovara una moció de suport al 8M, dia internacional de la dona. Fonts del partit no han explicat de moment a preguntes d'elDiario.es els motius pels quals s'ha retirat el post.

El vídeo estava acompanyat del següent missatge: “Així celebrem hui els 4 de Vox el nostre compromís amb Espanya i la Constitució perquè una moció progre, sectària i discriminatòria com la del 8M no haja estat aprovada per primera vegada a l'Ajuntament de València. Gràcies Francisco, 'Charly', per portar alegria i música als carrers de València”.

Amb tot, el regidor socialista, Borja Sanjuán, ho ha publicat a la seua xarxa X amb el missatge següent: “Han esborrat el vídeo perquè Català no vol que veges com el seu Govern celebra no aprovar una moció pel 8M. Seria una pena que es difongués”.

Han borrado el vídeo porque Catalá no quiere que veas cómo su gobierno celebra no aprobar una moción por el 8M



Sería una pena que se difundiera. pic.twitter.com/5ncnx8MIu4 — Borja Sanjuan Roca (@borsanro) 8 de marzo de 2024

La publicació va aixecar una tremenda polèmica amb reaccions dels principals líders dels partits d'esquerres. La portaveu socialista, Sandra Gómez, ha assenyalat també a la xarxa X (abans Twitter) que “podrien ser un meme, uns friquis o unes pobres caricatures del seu partit... però no, són els regidors i tinents d'alcalde de la nostra ciutat, de València”.

També ha mostrat la seua indignació la portaveu de Compromís, Papi Robles, la qual en aquesta xarxa social ha assenyalat que “és vergonyós i repugnant que es burlen de les dones i dels seus drets. Els nostres veïns i veïnes es mereixen un govern que promoga la igualtat i el respecte”.