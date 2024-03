Vox condueix el PP a deixar València sense declaració institucional pel 8M i ho celebra cantant “Que viva España”

“Així celebrem hui els 4 de Vox el nostre compromís amb Espanya i la Constitució, perquè una moció progre, sectària i discriminatòria com la del 8M no s’haja aprovat per primera vegada en l’Ajuntament de València. Gràcies, Francisco, Charly, per portar alegria i música als carrers de València”. El segon tinent d’alcalde i portaveu municipal de Vox a València, Juan Manuel Badenas, feia gala dijous en les seues xarxes socials d’haver aconseguit trencar en el ple de l’Ajuntament la majoria que cada any havia permés aprovar mocions en defensa del 8M, Dia Internacional de la Dona, en l’Ajuntament de València. I ho feia a més caricaturitzant-ho mitjançant un vídeo en què apareix al costat de la resta dels regidors d’extrema dreta cantant Que viva España al costat d’un home vestit de torero que sol actuar a les terrasses dels bars del centre per als turistes.

El PP va tractar de responsabilitzar Compromís i el PSPV de la ruptura del consens, ja que, assegura, havien pactat el text d’una moció. No obstant això, els dos partits d’esquerres van presentar una moció alternativa en què, entre altres coses, sol·licitaven que es deixara sense efecte el canvi en els estatuts de la fundació municipal València Activa aprovat dimecres pel qual s’eliminava el foment de les polítiques d’ocupació dirigides a les dones. Un canvi impulsat per Vox, però acceptat pel PP, l’alcaldessa del qual, María José Catalá, és la presidenta de l’organisme. Tant els sindicats com la patronal van votar en contra del canvi en els estatuts.

Aqusta qüestió ha sigut la principal discrepància que ha impedit aprovar la moció conjunta, per la qual cosa que finalment el PP va votar en solitari la seua moció inicial i Compromís i el PSPV l’alternativa, i l’extrema dreta va aconseguir el seu propòsit inicial, és a dir, evitar l’aprovació del pronunciament en defensa del 8M.

Els sindicats UGT i CCOO van llançar un comunicat conjunt dijous per mitjà del qual van exigir a Catalá “una rectificació immediata, en la mesura en què ha possibilitat amb una inhibició irresponsable, que en plena reivindicació del 8 de Març, Vox haja imposat el seu paleolític ideari polític a la ciutat de València”.

Reaccions del PP, Compromís i el PSPV

La regidora d’Igualtat i membre del PP, Rocío Gil, va destacar que la moció impulsada per aquesta formació mostrava “unitat” entre els ‘populars’ i els dos grups de l’oposició, perquè incloïa punts proposats per cadascuna d’aquestes parts. No obstant això, i malgrat ser una “moció treballada amb l’oposició” davant el 8M i per a “celebrar els avanços i continuar el camí per a conquistar més drets que queden pendents a les dones, finalment no ha sigut secundada per Compromís i el PSPV”.

Des de Compromís, Lucía Beamud va valorar “l’esforç d’unitat de Gil”, però li ha dit que les polítiques en favor de les dones requereixen “compromís i fets” i va considerar que això no s’ha donat després del que ha passat amb els estatuts de València Activa. “El que va passar ahir és molt greu. Ha sigut acceptat pel PP com a govern, ahir va delegar el seu vot en Vox per a canviar els estatuts”, va insistir. Beamud va assenyalar que la “transversalitat” que es requereix en matèria d’igualtat no es dona en el govern de Catalá. “Aquests són els fets i això és el que trenca l’acord”.

Per part del PSPV, Nuria Llopis va agrair també a Gil la seua “intenció” d’asseure’s “amb l’oposició i arribar a acords en una qüestió tan important com els drets de les dones”, però va apuntar que “la realitat del seu govern” no és aquesta. “Ahir el seu govern va promoure que en els estatuts de València Activa desaparegueren drets de les dones. El PP va delegar el vot a Badenas, el regidor de Vox”, va criticar. Llopis va ressaltar que la moció de l’oposició donava als ‘populars’ “l’oportunitat de rescabalar-se de l’error, de l’esborrament de les dones en València Activa”.