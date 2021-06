Sintonía entre Oltra y Ribó sobre su posible repetición como candidato a la alcaldía: "Lo que diga el alcalde me parece bien siempre"

Plena sintonía entre la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, sobre los tiempos que maneja este último para anunciar si presentará su candidatura por tercer mandato consecutivo para encabezar las listas de Compromís en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

Tras el acto de presentación del 'Pla Convivint a la ciutat de València' que han presentado ambas autoridades este martes en el Ayuntamiento de València, Oltra ha sido preguntada por la afirmación realizada por Ribó en la entrevista publicada este lunes por elDiario.es, en la que aplaza la decisión hasta dentro de un año.

"Ahora tengo mucha faena, no es un elemento que sea necesario. El año que viene será cuando empecemos a pensar en las elecciones y entonces tomaré una decisión. Yo ya tengo una edad, no soy un chico de 15 años, pero la verdad es que me quedan muchas cosas por hacer. Por lo tanto, no lo sé, me lo pensaré", comentaba Ribó.

En este sentido, Oltra, quien siempre ha sonado como un posible relevo si el actual alcalde no repitiera, ha afirmado que "lo que haga el alcalde me parece bien siempre" y ha insistido: "Yo lo que diga el elcalde es sí".

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha aprovechado su visita al Ayuntamiento para reivindicar el monolito que homenajea al 15-M y a los movimientos sociales que el último pleno municipal aprobó retirar mediante una moción del PSPV apoyada por Ciudadanos y que contó con la abstención del PP.

Oltra se ha colgado una foto en sus redes sociales con la leyenda "¡que vivan los movimientos sociales, y qué necesario era hacerles un homenaje!".