El Puerto de València rectifica: el presidente admite ahora que una nueva evaluación ambiental no paralizaría la polémica ampliación

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha afirmado este viernes tras la reunión del consejo de administración de la entidad que si hiciera falta una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "total o parcial" para la polémica ampliación norte, en sustitución de la de 2007 basada en un proyecto diferente, "es obvio que esto no lo pararía (la ampliación), obviamente siempre que se hiciera en plazos razonables".

Martínez ha dejado entrever que, en caso de que la DIA sea necesaria, se podría tramitar mientras se ejecutan las obras de relleno de los muelles para la futura terminal: "nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto y entonces hasta que se entregue todo lo que es el relleno terminado van a pasar dos años o tres, ya veremos a ver, pero estamos seguros de que finalmente no va a hacer falta otra DIA, yo me fío de mis técnicos que siempre han dicho que no hace falta habiendo analizado la normativa vigente".

Estas palabras contrastan con las pronunciadas por el propio Martínez de forma reiterada en los últimos meses, cuando afirmaba que la tramitación de otra DIA que al menos tardaría tres años en realizarse podría suponer la fuga del inversor privado, en este caso la compañía TIL, filial de MSC, que prevé invertir 800 millones en la construcción de la nueva terminal, y por tanto pondría en riesgo la viabilidad de la ampliación.

Martínez se ha pronunciado de esta forma preguntado por las recientes declaraciones de Francisco Toledo en la revista Plaza, presidente de Puertos del Estado, quien ya advirtió sobre la posibilidad de realizar otra DIA y sobre su afección en el proyecto que "si hace falta, habrá que hacerla y punto". Toledo añadió que "evidentemente comportaría tiempo y puede ser que la empresa seleccionada desista o no. Los futuribles no se pueden predecir. Pensar que una nueva DIA condenaría al Puerto a no tener la expansión no es así".

De esta forma, el presidente de la APV ha moderado el discurso y se ha alineado con Toledo, aunque ha insistido en que la decisión la tomarán siempre los técnicos con criterios exclusivamente técnicos y legales.

Por otra parte, Martínz ha asegurado que antes de que finalice el mes de julio entregarán a Puertos del Estado el anteproyecto modificado, es decir, sin la prolongación del dique de abrigo y sin el dragado del canal de acceso: "tan solo falta un informe de TIL dando el visto bueno a los cambios desde el punto de vista técnico como parte interesada, al ser la posible adjudicataria".

Con el anteproyecto en la mano, Puertos del Estado decidirá si el nuevo proyecto de ampliación requiere de una nueva evaluación ambiental que contemple los cambios realizados sobre el proyecto de 2007.