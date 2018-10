Carreras afirma que seguirá cantando "un par de años más" antes de retirarse

El tenor Josep Carreras ha afirmado hoy que piensa que cantará "un par de años más" antes de retirarse, con un concierto que le haría ilusión que fuera en el Liceu, o al menos cerca de Barcelona, su ciudad natal.

En una entrevista en Catalunya Radio, Carreras ha dicho que está "muy bien de salud" y ha asegurado que, a sus 71 años, "aún me hace ilusión, aun disfruto de esta vocación" de cantar.

Preguntado sobre si se ha fijado una edad o una fecha para retirarse, ha señalado que "dependerá de cómo me vaya sintiendo, de si me acepta o no me acepta el publico, pero yo pienso, sin concretar nada, que cantaré un par de años más y después lo dejaré".

Carreras ha explicado que intentará que "el último concierto sea cerca de aquí", y ha precisado que le haría ilusión que fuera en el Gran Teatre del Liceu, "pero esto no quiere decir que sea factible".

Respecto a la situación política en Cataluña, Carreras, que ha reafirmado sus convicciones soberanistas, ha considerado que "estamos en una situación de impasse y, sinceramente, que más quisiera yo que ver una solución o un futuro esplendoroso, pero no lo veo", ha señalado, para añadir: "no sé cuál es la solución para Cataluña, hay que ver paso a paso cómo se desarrollan las cosas".

Al ser preguntado por si cree que Cataluña alcanzará algún día la independencia, el tenor ha respondido que "quizás mis nietos lo vean", mientras ha augurado que él personalmente "desgraciadamente creo que no".