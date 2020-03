Del primer 'Festival Online Mujeres de Cine' a un club de lectura con Toteking sin salir de casa

View this post on Instagram

Las bandas Cives y Sacred Wolves derrocharán juntas toneladas de energía en un doble concierto en directo desde sus cuentas de Instagram @sacred_wolves y @civesband. Toda una función para los amantes del rock. / #quedateencasa #yomequedoencasa #mequedoencasa #quedarteencasa #quedateentuputacasa