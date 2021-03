Guía para un maratón de última hora: dónde puedes ver las películas de los Goya 2021 antes de la gala

Este sábado 6 de marzo se celebrarán los 35 Premios Goya. Será una gala distinta, adaptada a los tiempos de pandemia: una parte se celebrará en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga sin público presencial más allá de los presentadores y las actuaciones musicales, y otra parte se realizará mediante conexiones en directo desde todo el mundo.

Adú, la película de Salvador Calvo, parte como favorita con nada menos que 13 nominaciones. La siguen Akelarre y Las niñas con nueve nominaciones cada una, aunque la última además viene pisando fuerte tras haber triunfado en los Premios Feroz. Por detrás se sitúan La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, que cuenta con ocho nominaciones y Black Beach, de Esteban Crespo, que suma seis.

Con todo, puede que no hayamos visto las películas favoritas. No sería de extrañar: en España la taquilla ha caído un 72% y perdido 446 millones de euros en 2020 por la pandemia. Solo un 39% de las salas siguen abiertas, y muchas se enfrentan al desconocimiento del público ante las restricciones cambiantes: cuatro de cada diez españoles no sabe si los cines están abiertos en su provincia. Pero no te preocupes: si quieres hacerte un maratón con las películas de los Goya antes de la gala, te contamos dónde y cuándo puedes hacerlo.

Adú

¿Tiene posibilidades? La favorita al peso: cuenta con 13 nominaciones Incluyendo Mejor película y dirección. Además es también una de las películas más vistas de un año, por lo demás, catastrófico: recaudó más de 6 millones de euros y la vieron un millón de espectadores. Solo la supera la comedia de Santiago Segura, Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra, que hizo más del doble de taquilla y espectadores.

¿Dónde la puedo ver? Ahora mismo se puede ver en 14 salas de Madrid: en la Berlanga, los Cines Conde Duque Santa Engracia y las salas abiertas del grupo Cinesa. También en los Cinesa Parc Vallès de Terrassa.

¿Y sin salir de casa? También se puede ver en Netflix y alquilar en Rakuten TV.

Akelarre

¿Tiene posibilidades? Parte con nueve nominaciones, pero no está nominada ni a Mejor Película, ni a Mejor Dirección. Su nivel de producción la sitúa como una digna competidora en las categorías técnicas: Mejor Fotografía para Javier Agirre Erauso, Mejor Música Original para Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi o Mejor Diseño de Vestuario para Nerea Torrijos podrían ser suyas.

¿Dónde la puedo ver? Solo puede verse en cuatro salas: los Cines Gorbeia Zinemak Etxabarri-Ibiña de Álava, los Multicines Bilbao, el Antiguo Berri en Donostia y la sala Berlanga en Madrid.

¿Y sin salir de casa? Se puede ver en Movistar+ y en Filmin.

Las niñas

¿Tiene posibilidades? También tiene nueve nominaciones, pero goza de mejor posición tras la temporada de premios. En el Festival de Málaga se hizo con la Biznaga de Oro, en los Forqué ganó el premio a Mejor Película y esta misma semana triunfó en los Feroz al llevarse Mejor Película, Dirección y Guion. Es la película que tienes que ver si quieres saber por dónde irán los tiros la noche de los Goya.

¿Dónde la puedo ver? Las niñas está muy presente en Madrid y en Barcelona, pero también se puede ver en ciudades como Bizkaia (Golem Alhóndiga), Burgos (Van Golem Arlazón), Huesca (Cine Teatro Victoria) o en las salas del grupo Neocine en Murcia. Aquí puedes consultar los cines que la han reestrenado.

¿Y sin salir de casa? La puedes ver en Filmin. También se puede alquilar en Apple TV y en Rakuten TV.

La boda de Rosa

¿Tiene posibilidades? Juega con ocho nominaciones incluyendo Mejor Película, Dirección y Actriz. Aunque bien es cierto que Candela Peña ya tiene tres goyas por Te doy mis ojos, Princesas y Una pistola en cada mano. Tienen más posibilidades Nathalie Poza como actriz de reparto y Paula Usero como actriz revelación. Sin olvidar que Rozalén y su tema Que no, que no prácticamente tienen el cabezón de Mejor canción en el bolsillo.

¿Dónde la puedo ver? Está en 16 salas de Madrid, dos salas en Las Palmas y en Navarra, cuatro en Murcia y algunos cines más. En la web de su distribuidora, Filmax, puedes comprobar si la echan en tu ciudad, entrando aquí.

¿Y sin salir de casa? También puedes verla en Movistar+ y en Filmin.

Ane

¿Tiene posibilidades? Tiene cinco nominaciones incluyendo Mejor Película, pero las categorías en las que pisa realmente fuerte son en Dirección Novel para David P. Sañudo y actriz principal para Patricia López Arnaiz, que hace escasos días se hizo con el Feroz en esta categoría. También tiene posibilidades Jone Laspiur en Actriz Revelación.

¿Dónde la puedo ver? Se puede ver ahora mismo en siete salas: Cines Embajadores, Renoir Princesa y Sala Berlanga en Madrid, Cines Antiguo Berri en Donostia, Golem Yamaguchi en Pamplona, en el Centro Cultural El Molí de Benetússer y en los Cines Palafox Independencia de Zaragoza.

¿Y sin salir de casa? También puedes verla en Filmin y en Movistar+.

Sentimental

¿Tiene posibilidades? Tiene cinco nominaciones incluyendo Mejor Película, pero no parece ser el año de Cesc Gay: a pesar de sus excelentes actuaciones no es favorita en ninguna de las categorías en las que compiten Javier Cámara (Mejor Actor principal), Alberto San Juan (Mejor Actor de reparto) y Griselda Siciliani (Mejor Actriz revelación). Además, en 2015 el realizador ya se llevó los Goya de dirección y guion original por Truman, y en esta ocasión Sentimental compite con los guiones adaptados de Ane, Los europeos y Orígenes secretos.

¿Dónde la puedo ver? Está en 22 cines de España, 13 de ellos en Madrid en las cadenas de Yelmo y Cinesa. También se puede ver en tres cines de Barcelona, dos de Las Palmas, en Murcia, en Girona y en Navarra. Puedes ver la lista completa de cines que la exhiben aquí.

¿Y sin salir de casa? También puedes verla en Filmin y en Movistar+.

Black Beach

¿Tiene posibilidades? Aunque se ha quedado fuera de las categorías de Mejor Película, Dirección y actuaciones, cuenta con seis nominaciones en categorías técnicas. Y lo cierto es que la factura de esta cinta de Esteban Crespo la posiciona bien en Mejor Fotografía por el trabajo de Ángel Amorós y Mejor Montaje para Fernando Franco y Miguel Doblado. También puede destacar en Mejores Efectos Especiales para Raúl Romanillos y Jean-Louis Billiard, ante la ausencia de grandes producciones.

¿Dónde la puedo ver? Solo se podrá ver en el ciclo dedicado a las películas de los Goya de la Sala Berlanga de Madrid. Se pasará el próximo sábado día 6.

¿Y sin salir de casa? En cualquier caso, la tienes en Netflix.

Historias Lamentables

¿Tiene posibilidades? Siendo sinceros, tiene pocas. Opta a Mejor Actor Revelación para Matías Janick, un premio reñido en el que si bien tiene más opciones que Fernando Valdivielso en No matarás, compite con la solidez de Adam Nourou en Adú y la actuación de Chema del Barco en la —a menudo— olvidada El Plan. También opta a Mejor Guion Original y Efectos Especiales.

¿Dónde la puedo ver? En cines no podrás verla.

¿Y sin salir de casa? En ese caso, la encontrarás en Amazon Prime Video.

No matarás

¿Tiene posibilidades? Mario Casas opta al Goya a Mejor Actor Principal y puede ser su año, pues hasta la fecha los académicos parecen haber hecho esfuerzos para obviarle. Siempre se quedó fuera de las nominaciones, a pesar de sus papeles en Las brujas de Zugarramurdi, La mula o Mi gran noche, por los que sí le concedieron los Feroz o la Biznaga de Plata en Málaga.

¿Dónde la puedo ver? La puedes ver en los Cines Embajadores de Madrid, Ocine Granollers de Barcelona y Cinesa Bonaire de Valencia.

¿Y sin salir de casa? También puedes verla en Movistar+, en Filmin o en Rakuten TV.

Explota Explota

¿Tiene posibilidades? Esta película narrada a ritmo de temas de Raffaella Carrà opta al premio a Mejor Actriz de Reparto para Verónica Echegui, Mejor Diseño de Vestuario para Cristina Rodríguez y Mejor Maquillaje y Peluquería para Milu Cabrer y Benjamín Pérez. Es una firme candidata en las tres categorías.

¿Dónde la puedo ver? Desgraciadamente, y tras haber hecho aproximadamente 80.000 espectadores en plena pandemia, Universal no la ha reestrenado, así que no está en salas.

¿Y sin salir de casa? La puedes ver en Amazon Prime Video, eso sí.

Orígenes secretos

¿Tiene posibilidades? Este cóctel de superhéroes, comedia y thriller opta a tres premios incluyendo Mejor Guion Adaptado. En esta categoría tampoco lo tiene fácil, pues compite con los libretos de Ane, firmado por David P. Sañudo y Marina Parés, Los europeos escrito por Bernardo Sánchez y Marta Castillo España y Sentimental de Cesc Gay.

¿Dónde la puedo ver? Nunca llegó a estrenarse en cines, pero los Goya adaptaron su normativa para aceptar nominaciones de películas con estreno online.

¿Y sin salir de casa? Está en Netflix.

El año del descubrimiento

¿Tiene posibilidades? La gran sorpresa independiente del año: un documental de tres horas y media que recuerda los días de protestas y tensión política que terminaron con el incendio del parlamento autonómico de la Región de Murcia en 1992. Ha estado en todos los festivales habidos y por haber, se ha hecho con un buen puñado de premios y se ha ganado el favor de la crítica. Opta a Mejor Montaje y Mejor Documental, aunque en esta última categoría se enfrenta a la también excelente My Mexican Bretzel de Nuria Giménez Lorang.

¿Dónde la puedo ver? Se estrenó en noviembre, como te contamos aquí, pero ahora mismo no se puede ver en cines.

¿Y sin salir de casa? Se estrena en Movistar+ el 4 de marzo.