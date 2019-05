Ribó considera el enfado de Gómez "un error de interpretación" y reitera que su prioridad es gobernar con el PSPV

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, se ha mostrado tranquilo este jueves tras la renuncia de la portavoz socialista Sandra Gómez a acudir a la ronda de reuniones institucionales que han arrancado con la representante del PP, María José Catalá, al ser la segunda fuerza en representación.

Ribó ha achacado la reacción de Gómez a "un error de interpretación" puesto que nunca se había planteado "una reunión para conformar gobierno" y ha quitado hierro a la polémica: "si lo había entendido de otra manera no pasa nada, esto es una tormenta en un vaso de agua".

El primer edil ha explicado que habían convocado a Gómez con el mismo carácter que al PP y que mañana harán lo propio con Ciudadanos y Vox: "no es una cuestión de empezar a trabajar un programa, es una cuestión exclusivamente institucional".

Ribó ha remarcado que la cuestión de las negociaciones "no las tiene que hacer el alcalde, las tiene que hacer mi partido con su partido porque el programa no lo va a elaborar el alcalde, lo vamos a elaborar colectivamente y por tanto es una cosa que se ha de empezar a trabajar, pero no en alcaldía, sino unas comisiones de Compromís y unas comisiones del PSPV, nosotros estamos acabando de nombrarla y en el momento que se acabe de nombrar se convocará una reunión para este jueves o viernes".

Sobre la posibilidad de un Gobierno municipal de Compromís en solitario, Ribó ha negado esta posibilidad y ha asegurado que su prioridad y primer objetivo es "formar un Gobierno de progreso y continúa siendo una prioridad y para eso debemos de hablar de un programa común, para eso estamos trabajando; hemos presentado un programa como Compromís, pero si hacemos una coalición tendremos que hacer un programa común como hicimos hace cuatro años".

Sobre la posibilidad de otorgar una vicealcaldía a la portavoz socialista, el alcalde en funciones ha insistido en que "lo primero es elaborar un programa común, después la organización municipal y por último se hablará de quién lleva cada área".

El PSPV pide responsabilidad a Compromís

"El PSPV-PSOE de la ciudad València entiende que la ciudadanía de València exige responsabilidad a Compromís para llegar a un acuerdo entre los partidos progresistas y va a seguir trabajando para lograrlo", según ha informado la formación.

Asimismo, han lamentado que "la primera foto de Joan Ribó tras las elecciones haya sido con el Partido Popular tras anular la reunión con los socialistas". "Esto supone una decepción para todos los votantes progresistas de la ciudad de València", han señalado y han considerado que el "mandato de la ciudadanía tras el 26 de mayo ha sido que las formaciones progresistas tenemos que trabajar de manera conjunta".

En el comunicado, los socialistas han puesto de ejemplo "las negociaciones para configurar un nuevo Gobierno en la Generalitat". En este sentido, han resaltado que ayer mismo "se produjo la primera reunión entre las fuerzas progresistas, sin atender previamente a la derecha pese haber obtenido mejor resultado que estas".

"Una reunión que se produjo en la sede de Compromís", han subrayado. Además, han recalcado que "después de cuatro años en los que hemos sido capaces de gobernar juntos no es comprensible el cambio de postura".

"El proyecto del Ayuntamiento tiene que ser común, progresista y con un liderazgo compartido, tal y como han pedido las vecinas y los vecinos de esta ciudad", han asegurado y han recalcado que el PSPV-PSOE "sigue sentado en la mesa y va a trabajar por alcanzar un acuerdo".

Por ello, los socialistas han emplazado a Compromís a que "a principios de la semana que viene se produzca ya un primer encuentro entre los dos candidatos para comenzar a dar pasos en la negociación y comenzar a decidir el programa de Gobierno para los próximos cuatro años".

"La ciudadanía espera que nos sentemos a hablar desde la serenidad y la vocación de entendimiento para elaborar el programa de gobierno que dé respuesta a los retos que tiene ante sí València", han concluido.

Buena sintonía con Catalá

La concejala electa del Partido Popular, María José Catalá, ha lamentado tras la reunión con Ribó que el Govern de la Nau empieza "no demasiado bien, a la gresca", porque según ha resaltado, "están más centrados en sus batallas de protagonismo, que siempre han mantenido a lo largo de la legislatura, que en dotar de estabilidad a esta institución".

"En el PP pensamos que nosotros somos quienes más estabilidad podemos dar al Ayuntamiento y seguimos abiertos a articular una alternativa a que Compromís gobierne la ciudad", ha afirmado.

María José Catala ha agradecido al alcalde en funciones su "la amabilidad de tener esta ronda de contactos y recibirnos a los que nos incorporamos a esta Corporación" y ha manifestado que apoyarán cualquier medida encaminada a reclamar a la Generalitat y el Gobierno las inversiones comprometidas con València, tales como el soterramiento de las vías en el Parque Central o la condonación de la deuda de la Marina de València.