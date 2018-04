Vecinos y alcaldes se unen para exigir en Madrid las ayudas al transporte metropolitano de València

El Ayuntamiento de València ha convocado este martes por la tarde el Consell Social de la Ciutat, que se reunirá en sesión extraordinaria para tratar las inversiones reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado para la ciudad del Túria.

"València ha sido injustamente tratada por el gobierno de Rajoy y es hora de unir fuerzas para reclamar una inversión igual que al resto de España", ha indicado el alcalde, Joan Ribó, quien este miércoles acudirá a Madrid para pedir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que se tenga en cuenta a la Autoridad Metropolitana del Transporte" y que "se incorpore una enmienda que incluya la partida de 38 millones de euros".

El Consell Social de la Ciutat, que reúne a asociaciones vecinales, organizaciones sociales, económicas y profesionales de València, debatirá así su posicionamiento ante la reivindicación municipal.

"València cumple todos los requisitos para tener el contrato-programa de movilidad metropolitana, pero el gobierno del Estado niega a los valencianos y las valencianas poder disfrutar de un transporte de calidad", ha indicado Ribó, que también ha recordado que la Comunidad Valenciana lleva cerca de 20 años con unas inversiones por habitante por debajo de la media del resto del Estado.

Los contratos-programa son subvenciones nominativas estatales que tienen la finalidad de financiar el transporte público regular de viajeros en áreas metropolitanas y tradicionalmente los requisitos para otorgarlos han sido la existencia de una entidad metropolitana de transportes, un plan de movilidad urbana y un sistema de transporte público complejo, con nodos ferroviarios y en autobús e integración tarifaria.

En ese sentido, Ribó ha indicado que "València cumple los requisitos para obtener un contrato-programa que potencie el sistema de transporte público en el área metropolitana y reducir así el uso de vehículo privado, ya que desde el año pasado tenemos la Entidad Metropolitana del Transporte en marcha".

En València ciudad los desplazamientos en vehículo privado son inferiores al 25% del total; mientras que en el área metropolitana, donde se reclama esta financiación, el uso del vehículo privado es superior al 75 %.

"València recibe cero euros del Estado para el transporte metropolitano frente a Madrid o Barcelona", que este año reciben 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o frente a Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado con 47 millones de euros.

Por eso, este miércoles, el alcalde de València, junto con otros alcaldes del área metropolitana entre los que no habrá ninguno del PP, acudirá a Madrid para reclamar al ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se subvencione el transporte público metropolitano y trasladar también las conclusiones a las que llegue el Consell Social de la Ciutat.

Así, según ha explicado el alcalde, "voy a Madrid, al ministerio de Hacienda, a defender los intereses de València y de los valencianos y las valencianas. Esta ciudad no se rinde, y no lo hará hasta que consigamos una partida esencial para el buen funcionamiento del transporte en toda el área metropolitana. Lo digo siempre: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos".

De hecho, el alcalde ha insistido: "quiero que el ministro de Hacienda nos oiga, que Rajoy atienda a València como se merece, y que los diferentes grupos parlamentarios sean capaces de empatizar con la situación de discriminación que está viviendo València desde hace décadas. No toleramos ni un paso más atrás, y espero que los grupos parlamentarios, y sobre todo los diputados y las diputadas valencianos, sepan también hacer pedagogía en sus respectivos partidos para superar esta situación de una vez por todas. Los 38 millones que como mínimo corresponden a València deben llegar ya".

La Federación de Vecinos apoya la petición

Por su parte, la Federación de Vecinos de València será una de las entidades que participará en el Consejo Social.

Para su presidenta, María José Broseta, los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

presentados los pasados días por el ministro de Hacienda son "inaceptables"

Tras analizar las cuentas, la dirigente vecinal ha considerado que "el aumento del 25% en las inversiones en la Comunitat va en la línea del aumento generalizado en la mayoría de autonomías, por lo que en inversión por habitante los valencianos y valencianas seguimos estando losterceros por la cola con respecto al resto de España con 150 euros, a 67 euros de la media nacional".

Broseta ha denunciado que "es especialmente sangrante la ausencia de los 38 millones de euros de subvención para transporte público metropolitano de València, a pesar de la reciente constitución de la Autoridad Metropolitana de Transporte, máxime teniendo en cuenta que Valéncia es por población la tercera área metropolitana de España con 1,5 millones de habitantes".

Sin embargo, ha criticado que esta ayuda sí que se ha concedido a Madrid (127

millones), Barcelona (109 millones) o Canarias (48 millones): "Esta es la muestra más evidente de que para el Gobierno de Rajoy los valencianas y valencianos somos ciudadanos de segunda, los PGE plasman unas desigualdades que van en contra de lo que marca la Constitución".

Por este motivo, Broseta ha solicitado a los diputados y diputadas valencianos y valencianas en el Congreso de todas las formaciones políticas que apoyen las

enmiendas encaminadas a mejorar las inversiones en València y especialmente las que hace referencia a las ayudas para el transporte público metropolitano.

"Les exigimos que dejen de lado los intereses partidistas y piensen en el interés general de todos los y las vecinas que utilizan el transporte público para desplazarse. De lo contrario cada uno quedará retratado", ha finalizado.