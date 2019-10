El IVAM presenta a Dubuffet, el artista que “amplió las mentes” más allá del arte occidental

Jean Dubuffet (Haut, 1901-1985) es uno de los artistas imprescindibles para entender el siglo XX. Fue capaz de poner en cuestión los valores y la mirada de la cultura occidental y ampliar el espectro de lo considerado arte hasta el momento. “Supuso un antes y un después”, apunta el director del IVAM, José Miguel G. Cortés. Acaban de presentar Un bárbaro en Europa, una de las exposiciones “fundamentales” enmarcadas dentro del 30 aniversario del IVAM, que se podrá visitar desde este 8 de octubre hasta el 16 de febrero de 2020.

La exposición, organizada en colaboración con el MUCEM de Marsella y el MEG de Ginebra, muestra a un artista que, según ha explicado Cortés, "dio voz a creaciones artísticas procedentes de otras culturas no occidentales y a sectores sociales como los niños, los prisioneros o los enfermos mentales".

Un bárbaro en Europa debe su nombre al diario de viaje Un bárbaro en Asia de Henri Michaux, en el que el poeta belga narra sus impresiones y sus vivencias en China, Japón, India, Corea y Malasia, y a través del cual llega a la conclusión de que, en la cultura asiática -como en otra que no fuera la suya-, el bárbaro es él.

En Un bárbaro en Europa se evidencia a través de más de 150 obras y objetos, la actitud crítica de Dubuffet respecto al arte dominante de su época y del contexto europeo, su interés por otras culturas no occidentales, así como la heterogeneidad de su obra expresada en diferentes técnicas como el dibujo, el graffiti, la escultura, la música o la escritura.

“Es un artista heterodoxo entre los heterodoxos; amplió nuestras mentes e hizo que nuestro sentido crítico se despertara”, definía Cortés. Se trata de una coproducción con el museo Mucem de Marsella que, después de pasar por el IVAM de València, viajará al Museo de Etnografía de Ginebra, donde estará del 8 de mayo de 2020 hasta el 3 de enero de 2021.

Según ha explicado el comisario, Baptiste Brum, la exposición está divida en tres secciones que, sin seguir un orden cronológico, “confronta lienzos de diferentes épocas del artista, pero permite mostrar la coherencia intrínseca de su obra”, como ocurre con un lienzo de la década de los 50 frente a otro creado veinte años más tarde.

'Denudus' (1945). de Jean Dubuffet.

Una de las obras “emblemáticas” de Dubuffet que da la bienvenida al visitante es Desnudus (1945), dentro de la sección dedicada a ‘La celebración del hombre común’. Se trata de una figura desnuda “desposeída de su cuerpo”, que busca homenajear a una persona “cualquiera”. En esa época, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, Dubuffet rechaza las nociones de belleza o de hombre heroico y proclama valores como la humildad o la modestia.

La exposición continúa por “el miedo y la risa” de las marionetas y las máscaras de Dubuffet, una etapa en la que también explora su faceta como músico y aprende a tocar el acordeón; y sigue por la sección ‘La etnografía en acción’, donde se muestran objetos y obras inspiradas en diferentes culturas y en viajes que realizó el artista. La tercera sección es ‘Crítica de la cultura’ en la que se exponen obras que buscan cambiar el punto de vista de quien mira, y demostrar que “el hombre occidental no está en el centro del mundo".

Acuñó el término ‘Art brut’ o arte marginal

Dubuffet tuvo un especial interés por poner en valor obras realizadas por personas “al margen” de lo considerado cultura artística o arte. En 1945, acuñó el término ‘Art brut’ o arte marginal, un arte donde prevalece lo espontáneo y que también tiene reservada una sección en la exposición Un bárbaro en Europa.

Dubuffet buscaba artistas “libres” de cualquier tipo de cultura artística en otros espacios de la sociedad donde tradicionalmente se decía que no había arte como en psiquiátricos o cárceles. “A Dubuffet no le importaba quién hubiera hecho la obra, si estaba loco o no, sino que la obra nos enloquezca”, asegura Brum.