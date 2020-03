Nueve muertos en las últimas horas elevan a trece los fallecidos con coronavirus en la Comunitat Valenciana

En las últimas 24 horas se han producido nueve muertes más de pacientes con coronavirus, con lo que ascienden a trece el número de fallecimientos de enfermos de COVID19 en la Comunitat Valenciana. Además se han registrado 107 nuevos positivos, con lo que el número total se sitúa en 490 casos activos.

De estos nuevos positivos, 13 se han producido en la provincia de Castellón, 42 en la de Alicante y 52 en la de Valencia. Se han registrado doce altas, mientras que hay 135 pacientes ingresados y 27 enfermos en la UCI. Además, se han producido 3.096 pruebas negativas, se han registrado 16.500 llamadas al número de atención de la Generalitat (900 300 555) y se han realizado un millón y medio de autotest on-line.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido junto a la consellera de Sanitat Universal y Salut Pública, Ana Barceló, para hacer balance de la crisis del coronavirus en la Comunitat Valenciana y de la reunión telemática mantenida con los portavoces de los grupos políticos en las Corts Valencianes.

La consellera de Sanidad ha explicado que ha hablado con los colegios de médicos de Alicante, Castellón y Valencia para agilizar la tramitación de forma que los médicos jubilados menores de 70 años y las enfermeras jubiladas de menos de 68 años puedan volver a colegiarse. De igual modo, desde la dirección general de Farmacia se ha ordenado la prórroga automática por un periodo de dos meses de los tratamientos para enfermos crónicos. Para quienes requieren un fármaco hospitalario, se les facilitará en el centro de salud o en el mismo domicilio para "evitar el desplazamiento de pacientes especialmente vulnerables".

A partir de este momento, atendiendo a las directrices marcadas por el Gobierno, quienes llamen al 900 300 555 "serán atendidos como casos positivos de coronavirus" para que se apliquen las medidas de aislamiento domiciliario pertinentes y se les darán las pautas que correspondan. También se va a poner en marcha una aplicación móvil para facilitar la atención a los ciudadanos y posibilitat que puedan concertar una cita telefónica con un facultativo.

El president ha anunciado que ha acordado mantener una comunicación permanente entre portavoces y que se actuará "con máxima coordinación" con el Gobierno para que la acción para paliar los efectos socioeconómicos "sea lo más eficaz posible". "Implementaremos medidas de estímulo económico en un marco global valenciano, español y europeo. Contribuiremos a generar una acción para que se destruya el menor número de puestos de trabajo posible", ha sentenciado Puig, quien ha añadido: "Tenemos como horizonte un plan de reactivación de la economía".

