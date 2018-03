Rajoy reivindica la "igualdad real entre hombres y mujeres" en un cónclave del PP europeo marcado por el auge de los populismos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado en el 'bureau' que el Partido Popular Europeo está celebrando esta semana en Valencia, y lo ha hecho luciendo el lazo morado en la solapa. El jefe del ejecutivo ha sido presentado por Manfred Webber, presidente del GPP, quien ha destacado que gracias al PP España "ha vuelto al camino del crecimiento", una cuestión que "lleva el nombre de Mariano Rajoy".

En unas jornadas dedicadas a la agricultura y la innovación, los discursos han querido marcar distancias con los populismos que, en palabras de Webber suponen un riesgo para el bloqueo de las instituciones, también en la Unión Euorpea. Por ello, ha destacado las próximas elecciones europeas como clave para el futuro y la estabilidad de la UE. También se ha referido el presidente del GPP a los problemas del secesionismo, "podéis contar con nosotros con el problema catalán porque la Constitución Española se debe respetar", o la inmigración.

Mariano Rajoy ha comenzado su intervención refiriéndose a los populismos, "la gran amenaza, que genera pobreza, división en inestabilidad y quiere mermar Europa desde dentro", y ha puesto al Partido Popular como alternativa a estos populismos: "tras cinco años seguidos en recesión, en los que hemos perdido 3,5 millones de empleos, 70.000 millones de euros y un 10 por cierto de PIB, hemos pasado a cuatro años de crecimiento, los últimos al 3% con la creación de 500.000 empleos al año".

El presidente del Gobierno apenas ha dedicado un par de minutos al tema del día, la reivindicación feminista: "me comprometo a seguir trabajando en la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres". "La jornada de hoy -en referencia a la huelga feminista- debe servir para impulsar un debate y concienciar a todos", ha dicho, para añadir: "a partir de hoy vamos a continuar trabajando por la igualdad. El PP no parará hasta que cualquier desigualdad que haya en Europa sea erradicada".

Ha destacado como principales desafíos de la Unión Europea en un "momento clave" asuntos como la crisis en inmigración y de refugiados, el asunto que considera "más importante", el Bréxit, la lucha contra el terrorismo o la agenda social europea, entre otros.

También se ha referido a los "fantasmas del pasado" que amenazan la UE, como el nacionalismo excluyente, que ha calificado como una "versión del populismo" que en España "conocemos muy bien". Ha resaltado que España prevalece la democraciá y el Estado de derecho ante "el embate del secesionismo ilegal", y ha agradecido el apoyo de "todos los países europeos y de todas la democracias del mundo".

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, quien también ha resaltado los momentos "muy difíciles" provocados por el auge de los partidos populistas, se ha referido a la complicada situación política en Italia, donde no ha descartado la celebración de unas nuevas elecciones si no se alcanza un acuerdo para formar gobierno, también ha alabado la figura de Mariano Rajoy: "me gusta porque no habla muchísimo pero hace muchísimo". Así mismo, ha alertado sobre el problema que puede suponer la inmigración para Europa en un futuro no muy lejano, "en 2050 habrá 2.500 millones de habitantes en África", por lo que ha reclamado la puesta en marcha de un "Plan Marshall" para invertir más en África.