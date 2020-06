Un policia de Castelló mata a tirs a un gos i deté dies després al fill de la propietària que havia denunciat a l'agent

El gos Marley, un mestís de bòxer i labrador de 58 quilos i 10 anys, va ser abatut a tirs per un agent de la Policia Local de Castelló la vesprada del 30 de maig passat a pocs metres de distància del domicili de la seua propietària, Noelia Ferrer. Una setmana després, el fill de la propietària del ca ha sigut detingut pel mateix agent que va disparar a la platja. Sobre tots dos casos les versions difereixen diametralment.

La propietària defensa que Marley i un altre dels seus gossos van eixir de l’habitatge perquè havia quedat una porta d’accés entreoberta i que l’agent “podia haver disparat un tir a l’aire perquè s’espantaren i els gossos haurien entrat cap a dins de la casa a refugiar-se, però li va disparar tres vegades”, segons va declarar en una entrevista en InfoMascota. La dona lamenta que el policia no mostrara penediment i va denunciar els fets “pel penal”.

Un portaveu de la Policia Local de Castelló, consultat per aquest diari, sosté que la patrulla, que havia sigut requerida per a un altre servei, va localitzar dos gossos “solts” i de raça “potencialment perillosa”. Quan els agents van preguntar als veïns per la procedència dels animals, els gossos “comencen a grunyir i a posar-se agressius”. Marley “intenta mossegar als agents” i és abatut mentre l’altre fuig.

Dos veïns, segons la versió de la Policia Local, van assegurar que els animals havien intentat atacar-los i que no era la primera vegada que passava. Noelia Ferrer, de la seua banda, afirma que el seu gos “no ha tingut mai cap problema de comportament”.

Els amos de Marley defensen que l’agent va efectuar tres trets amb la seua arma reglamentària, encara que en les diligències informatives que va fer l’agent per a justificar l’ús de foc real no es detalla aquesta dada. El gos no estava catalogat com a perillós però, “per la seua morfologia”, segons la policia, l’agent “no tenia cap altre recurs en la seua defensa personal que usar la seua arma de foc”.

L’assumpte no va quedar ací. La vesprada del 6 de juny passat, una patrulla de la Policia Local va acudir a un local de restauració de la platja de Castelló per un pretés excés d’aforament. Durant aquesta intervenció, segons la Policia Local, el fill de la propietària de Marley va increpar un dels agents, autor dels trets que van posar fi a la vida de l’animal.

El jove, segons el portaveu de la Policia Local, va llançar “insults i amenaces, fins i tot de mort” contra l’agent. “Quan es procedeix a informar-lo que queda detingut, comença a oposar resistència i és quan es produeixen els altercats”, postil·la. L’advocat del jove defensa, en declaracions a aquest diari, que no va haver-hi en cap moment actitud hostil o provocacions cap a l’agent.

En l’escena, gravada per banyistes des de diversos plans i pujada a les xarxes socials, es veu quatre policies reduint l’home en l’arena de la platja mentre altres agents estableixen el perímetre de la zona. En els vídeos uns quants testimonis increpen la policia i titlen l’actuació d’“injustícia”. El jove, amb banyador verd, és reduït finalment i emmanillat, i queda detingut per desobediència i resistència a agents de l’autoritat. Al cap de poques hores va quedar en llibertat amb càrrecs.

La mare del jove creu que “és un assetjament i abatiment per la demanda” que va interposar contra l’agent per la mort del gos. Les imatges han corregut com la pólvora en les xarxes socials (uns quants usuaris afirmaven erròniament que el gos Marley va ser abatut a la platja durant la intervenció policial).

El lletrat del detingut anuncia actuacions legals contra l’agent per abús d’autoritat. “És una actuació desproporcionada i en els vídeos es veu que és un abús d’autoritat bastant vergonyós”, afirma l’advocat, que anuncia que la família del jove sol·licitarà l’obertura d’un expedient informatiu o disciplinari contra l’agent de la Policia Local de Castelló.