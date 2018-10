Pedro Sánchez promet a Ximo Puig el 10% de les inversions en infraestructures

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha eixit de la reunió amb el president del Govern amb la cartera plena de promeses. Després d'una reunió de dues hores, Puig ha mostrat el compromís de Pedro Sánchez que el 10% de les inversions territorialitzades dels Pressupostos Generals de l'Estat siguen per a la Comunitat Valenciana, una de les seues principals reivindicacions en l'agenda valenciana.

A més, ambdues administracions crearan una comissió bilateral permanent de seguiment de l'agenda valenciana, un instrument similar al que hi ha amb l'Executiu català. Fins ara, entre l'Estat i l'autonomia valenciana les comissions bilaterals es donaven per a analitzar els recursos d'inconstitucionalitat a les lleis que aprovava el Govern del Botànic.

Segons el president, des del Govern central s'han compromès també a augmentar l'aportació de l'Estat per a finançar la llei de Dependència. En teoria, haurien de pagar a mitges ambdues administracions aquests serveis, però actualment l'Estat momés paga el 12%. En els pròxims pressupostos hi haurà "un augment significatiu", amb l'objectiu del 50%, encara que, ha dit Puig, "amb un 25% -d'aportacions de l'Estat- estaríem contents" per a l'any que ve.

Puig ha traslladat que Sánchez té un compromís amb les comunitats autònomes infrafinançades i que mentre es negocie el nou model de repartiment s'establiran mecanismes de compensació a través del projecte de pressupostos. Segons el president valencià, l'infrafinançament es pal·liarà amb el suport a mesures socials. El deute, un altre gran llast derivat de l'infrafinançament, es tractarà amb l'Executiu al llarg del mes. "Tinc el compromís que s'analitzarà amb serietat", ha assenyalat el president.

El cap del Consell ha valorat la reunió com molt profitosa per a ambdues parts i considera que el president del Govern té bona voluntat envers els valencians. Un gest, ha comentat, serà que assistisca als actes de celebració del 9 d'Octubre a la Comunitat Valenciana.

Compromisos amb Catalunya

La reunió de Puig arriba una setmana després que el cap de l'Executiu es reunira amb el responsable d'Hisenda del Govern català en una trobada bastant productiva per a aquesta autonomia. El conseller d'Hisenda català es va portar la passada setmana a Barcelona el compromís del Govern que aquest pagarà a la Generalitat 1.459 milions d'euros durant els pròxims quatre anys i la reestructuració del deute a curt termini. El Ministeri d'Hisenda pagarà a la Generalitat de Catalunya 759 milions per a inversions i infraestructures corresponents a la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006, en compliment d'una sentència del Tribunal Suprem de 2017.

El Govern d'Espanya també es va comprometre a autoritzar al Govern català a reestructurar el seu deute a curt termini per a convertir-lo en deute a llarg termini, una forma de donar oxigen als comptes autonòmics. El president Puig ha fet una petició similar a Sánchez, que l'Executiu està estudiant. Puig ha demanat la mutualització del deute generat pel Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i derivat de l'infrafinançament autonòmic i ha assegurat que s'abordarà el tema abans de final de mes.