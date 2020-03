Mercadona salda 2019, l'any de la seua "brutal transformació", amb un benefici net de 623 milions d'euros

"2019 ha sigut l'any de la brutal transformación de Mercadona, una transformació que va començar en 2017". Així ho ha explicat el president de Mercadona, Juan Roig, qui ha presentat aquest dimarts al centre d'innovació de l'empresa Jarrods (Paterna) els resultats de la cadena en 2019 i els objectius marcats per al present exercici: "En 2019 hem viscut una fita històrica amb l'obertura el 2 de juliol de 2019 de la primera botiga a Porto, i ja tenim deu a Portugal. Ja som internacionals".

Roig ha destacat la gran rebuda que han tingut al país lusità, on compten amb deu botigues -en 2020 obriran altres deu (sis a Porto, dues a Braga i dues a Madeira)-, 900 treballadors i 300 proveïdors: "Som una empresa portuguesa d'origen espanyol amb seu a València".

Mercadona, amb 1.635 botigues, "el sostre està per ací a Espanya, excepte a Euskadi, on tenim vint botigues i ens falten altres vint", va incrementar les seues vendes en un 5% en 2019 -passant de 24.305 a 25.500 milions d'euros-, unes xifres sobre les quals la venda on-line és molt poc significativa (46 milions d'euros, la qual cosa suposa uns sis milions al mes, aproximadament un 2% de les vendes a València i Barcelona i un 1% del total de la facturació), i Portugal és encara més residual amb 32 milions. Així, les vendes van pujar en 80 tiquets per botiga i dia en 2019, aconseguint una mitjana de 2.200: "En tres anys, des que iniciàrem la transformació, hem pujat 200 tiquets de mitjana". Així, Mercadona té una quota de mercat del 26,9% a Espanya, "a Portugal som encara insignificants".

La plantilla

El president de l'empresa valenciana ha defensat la "meritocràcia" en la seua plantilla, de la qual ha presumit que el 62% són dones i 1.900 d'elles directives (el 49% dels 4.000 directius que té la cadena de supermercats). En total, Mercadona compta amb uns 90.000 treballadors, amb 4.200 noves ocupacions fixes i una rotació del 2,4% (per acomiadaments), "és un aspecte que hem de millorar".

Quant als sous, amb un salari base de 1.338 euros al mes a Espanya i 907 a Portugal, "estem en un 20% per damunt del salari mínim interprofessional en tots dos països". "S'ha pujat el sou un 11% a 15.700 treballadors i hem repartit 340 milions d'euros en primes entre els treballadors", ha dit Roig.

Reducció de plàstics

L'aposta i el compromís de Mercadona és la reducció de plàstics per a 2025. "És un material necessari, sense ell no podríem tindre seguretat alimentària i qualitat", ha explicat Juan Roig, qui, no obstant això, ha insistit que l'empresa treballa per a eliminar el plàstic "que no afig valor". Per a això, fins a 2025 la cadena s'ha plantejat reduir el 25% del plàstic actual, comprometent-se al fet que tots els seus envasos siguen reciclables i que es reciclen el cent per cent dels seus residus plàstics.

Impostos

Mercadona aporta un total de 1.596 milions d'euros en impostos (282 en l'impost de societats, 717 milions a la Seguretat Social als quals se suma la contribució recaptada com són 357 milions en IRPF, 98 en l'IVA i 142 milions en la Seguretat Social dels treballadors): "Per a nosaltres és un orgull pagar impostos perquè creiem que és molt important per a mantindre l'Estat". Mercadona i els seus proveïdors (655.000 empleats) suposen un 3,6% dels treballadors a Espanya; l'empresa valenciana aporta el 1,95% del Producte Interior Brut espanyol (24.200 milions d'euros segons l'IVIE) i realitza el 85% de les seues compres a Espanya (20.000 milions d'euros), ha assegurat Roig.

1.245 milions de beneficis

La cadena de supermercats valenciana ha aconseguit un benefici compartit de 1.245 milions d'euros en 2019, la qual cosa es tradueix en 623 milions de benefici net (un 5% més): "Els empresaris hem de generar beneficis per a reinvertir i compartir amb l'entorn". Per a l'actual exercici, es preveu uns beneficis compartits de 1.400 milions i 700 milions en benefici net, la qual cosa suposaria un increment del 12%: "Abans de la transformació guanyàvem més percentualment que actualment. Hem de generar més beneficis dels que estem generant ara".

Quant a les inversions, en 2019 van ascendir a 2.200 milions, els que suposa un 46% més que en 2018. D'aquesta quantitat, es van destinar 1.532 milions a botigues, 420 milions en blocs logístics i 247 en transformació digital. Per a 2020, l'objectiu és una inversió de 1.800 milions d'euros, amb l'obertura de 70 botigues (60 a Espanya i 10 a Portugal) i la contractació de 2.000 treballadors fixos més, amb una previsió d'un augment de les vendes del 4% fins a aconseguir els 26.500 milions d'euros.